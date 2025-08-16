GIULIANOVA – Tragedia questa mattina a Giulianova, nel tratto di spiaggia tra gli stabilimenti Acquamarina e Malibù: n anziano bagnante è morto, a causa di un malore, mentre stava facendo il bagno.

Inutili i tentativi di rianimarlo dei bagnanti presenti, che lo avevano riportato a riva, in attesa dell’arrivo del 118.

GIULIANOVA: MORTO PER MALORE ANZIANO MENTRE STAVA FACENDO IL BAGNO GIULIANOVA - Tragedia questa mattina a Giulianova, nel tratto di spiaggia tra gli stabilimenti Acquamarina e Malibù: n anziano bagnante è morto, a c...