GIULIANOVA: MORTO PER MALORE ANZIANO MENTRE STAVA FACENDO IL BAGNO

16 Agosto 2025 12:18

Teramo - Cronaca





GIULIANOVA – Tragedia questa mattina a Giulianova, nel tratto di spiaggia tra gli stabilimenti Acquamarina e Malibù: n anziano bagnante è morto, a causa di un malore, mentre stava facendo il bagno.
Inutili i tentativi di rianimarlo dei bagnanti presenti, che lo avevano riportato a riva, in attesa dell’arrivo del 118.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. GIULIANOVA: MORTO PER MALORE ANZIANO MENTRE STAVA FACENDO IL BAGNO
    GIULIANOVA - Tragedia questa mattina a Giulianova, nel tratto di spiaggia tra gli stabilimenti Acquamarina e Malibù: n anziano bagnante è morto, a c...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: