GIULIANOVA: “NIENTE SPIAGGIA PER CANI, A RISCHIO IL FRATINO”, INSORGONO ANIMALISTI

GIULIANOVA – “Niente più spiaggia per cani perché, per il Comune, sono un pericolo per la nidificazione del fratino”.

Succede a Giulianova (Teramo) secondo quanto raccontato da Animalisti Italiani che dal 2012 è al fianco della veterinaria Giusy Branella, nella battaglia per il mantenimento della “spiaggia per cani”, ed è la stessa dottoressa a promettere: “non verrà toccata. Se la vogliono togliere, dovranno passare sul mio cadavere”.

Racconta l’associazione: “Da 6 anni, dottoressa Branella è riuscita ad ottenere l’affidamento della ‘spiaggia per cani’. Gestisce in maniera impeccabile Unica Beach, una porzione di spiaggia in cui gli amici a quattrozampe sono liberi di accedere nel rispetto della normativa vigente e senza arrecare alcun fastidio ai bagnanti. Nel 2021 il Comune di Giulianova ha tentato di non prorogare suddetta concessione, a cui è seguito il ricorso al TAR di L’Aquila che, con sentenza breve, ha ricusato le richieste del Comune prorogando la concessione di Unica Beach di altri tre anni”.

“A maggio 2023 però l’Amministrazione comunale di Giulianova torna all’attacco: ha deciso che dal 2024, non ci sarà più un’ubicazione per portare i cani in spiaggia. L’Ufficio Tecnico del Comune ha addotto come motivazione per il diniego alla richiesta di ubicazione della spiaggia per cani il fatto che costituisca pericolo per la nidificazione del fratino, specie protetta e di cui il cane è il predatore naturale. Una motivazione blanda visto che dal 2018 il tratto di arenile ormai dedicato e attrezzato per i cani, non ha mai rappresentato un danno per nessuno. Ed ora improvvisamente dal 2024 si palesa questa ‘problematica’ o presunta tale, usata come pretesto affinchè il Comune, ogni anno, si riservi di decidere se e dove porre la spiaggia per i cani con motivazioni alquanto discutibili”.

Dichiara Walter Caporale, presidente degli Animalisti Italiani Onlus: “Sosteniamo la battaglia di civiltà della dottoressa Branella che nonostante sia osteggiata dal Comune sta portando avanti con ammirevole amore verso gli animali un’attività che non solo difende i diritti degli amici a quattrozampe, ma che sta migliorando la qualità della vita della comunità locale, incrementando il turismo e anche la microeconomia del luogo visto che grazie ad Unica Beach determinate strutture ricettive si sono attivate per l’accoglienza dei nostri fratelli animali”.

La dottoressa Branella, che sta per presentare al Consiglio comunale di Giulianova un’osservazione, chiedendo la riconferma dell’attuale ubicazione, ormai conosciuta e apprezzata da tutti, turisti e cittadini giuliesi, spiega: “I cani non rappresentano pericolo per nessuno: sono tenuti al guinzaglio e hanno un loro spazio dove giocare liberamente senza creare alcun rischio per persone o altri animali. In questa spiaggia ci siamo noi veterinari proprio per garantirne la sicurezza!”.

“Combatto ormai da oltre dieci anni, affiancata dal presidente Walter Caporale, con il quale abbiamo organizzato manifestazioni di ogni genere, portando la problematica fino in Consiglio regionale. Non sarà l’attuale Amministrazione a fermarci. Continuerò a combattere e lottare per i diritti di tutti, animali e persone che convivono con loro. È mia ferma intenzione portare a termine, con ogni mezzo, questa diatriba trascinata da anni, questo accanimento amministrativo nei miei confronti. La ‘spiaggia per cani non verrà toccata. Se la vogliono togliere, dovranno passare sul mio cadavere”.