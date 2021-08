GIULIANOVA: “NONOSTANTE OSTACOLI, GRANDE SUCCESSO PER UNICA BEACH, SINDACO CRITICATO DAI TURISTI”

GIULIANOVA – “Questa estate 2021, che inizialmente sembrava impossibile per la nostra ‘spiaggia per cani’ di Giulianova, la famosa Unica Beach, raccoglie ancora una volta consensi tra i turisti, raddoppiando la clientela, rispetto agli anni precedenti, nonostante i ritardi e gli ostacoli posti dall’Amministrazione Costantini. Un’estate che sembrava un miraggio si è trasformata in un magnifico successo grazie alla sentenza del Tar 231/2021 che ha permesso l’apertura della spiaggia , dandoci ragione nel ricorso contro il Comune”.

Così, in una nota, Giusy Branella, responsabile di Unica Beach di Giulianova (Teramo) che nel riportare le testimonianze dei turisti registra un rinnovato “successo” della prima spiaggia attrezzata per animali d’affezione d’Abruzzo, istituita dall’ex primo cittadino Francesco Mastromauro, sottolineando la “brutta figura” dell’Amministrazione comunale guidata dall’attuale sindaco Jwan Costantini, della Lega, ricordando il diniego della proroga dell’affidamento, circostanza che l’ha portata a rivolgersi al Tar dell’Aquila.

Di seguito la nota completa di Branella.

È proprio dai numerosi turisti che ricevo le dichiarazioni più gratificanti . Tra loro, la più attiva, Stefania Goglio, della provincia di Milano , mi racconta di come non abbia mai smesso di credere nella mia vittoria davanti al TAR, tanto da ribattere agli albergatori che insistevano a negare la possibilità che UNICA BEACH potesse continuare ad accogliere turisti con il cane, quest’anno e i prossimi a seguire.

“Sono disposta a prenotare e a pagare di più , pur di portare la mia Sally nella spiaggia per cani, UNICA, che sono certa vincerà il ricorso.” ha risposto all’ albergatore, prenotando e pagando l’anticipo prima ancora che il comune si decidesse a concedere la proroga .E ancora dichiara Stefania ” Ho aperto un gruppo whatsapp ,e su altri social, con tutti i clienti del 2020 e saremmo stati tanti , e tutti pronti alla protesta se il Comune non avesse concesso le autorizzazioni a UNICA BEACH. Per fortuna ciò non è accaduto , grazie all’ex Sindaco Francesco Mastromauro, che ne volle l’istituzione nel 2012, e che quest’anno ha messo a disposizione lo studio legale per il ricorso . Se UNICA BEACH esiste e oggi è salva , consentendoci di andare al mare con i nostri cani , è merito suo.”

Sui social la turista lombarda incalza l’attuale Sindaco Costantini “Ha fatto una gran brutta figura . Da cliente lo voglio informare che la presenza di ben due veterinarie da’ un valore aggiunto ad una spiaggia per cani, che in genere non è gestita da esperti anche in medicina”.

E infine, ma non ultimo, quest’anno la presenza del cane più famoso e amato da tutti , Orso, che prosegue i suoi esercizi in spiaggia e in mare riprendendo i suoi progressi , nonostante la recente recidiva della sua malattia . Tutti lo vengono a trovare , a volte per una carezza, per vederlo semplicemente o per conoscere la sua storia che da qualche settimana è divenuta un libro, dopo essere stato anche protagonista di un servizio all’Arca di Noè del TG5. Anch’esso riscuote successo e quasi 200 copie sono già state vendute in poche settimane, tanto da farci pensare ad un secondo libro … Insomma un enorme successo turistico che la Giunta Costantini intendeva annientare con un diniego, e che invece si è ritrovata costretta a “guardare inerme”. Probabilmente il maggior successo di questa estate 2021, come si evince dalle decine di commenti e post su fb.

Luigi Misani scrive “È incredibile dover ricorrere al TAR per aprire una spiaggia che noi turisti abbiamo richiesto agli hotel in tantissimi , e già in primavera. Ci rispondevano che non ci sarebbe stata, ma noi non abbiamo mollato, e saputa la conferma della sua riapertura , abbiamo prenotato in massa. Ormai siamo un gruppo ben compatto e ci piace continuare a passare le vacanze a UNICA BEACH dove ci siamo sentiti “a casa”. Abbiamo seguito la vicenda a distanza per tutto l’anno, e continueremo a farlo..” .

La nostra intenzione adesso è formare un gruppo maggiore , esteso anche ai nuovi clienti presenti a UNICA BEACH in questo 2021, una rete di contatti che si terrà costantemente aggiornata sulle novità dei servizi e le promozioni della spiaggia e di qualsiasi attività inizi una collaborazione con essa”, così Mara, Valentina, Pietro, Mariagrazia,Gabriella, Giuseppe , Laura, Antonella, Enzo … e potrei continuare ancora in un lunghissimo elenco. La riconferma dei clienti degli anni passati è la soddisfazione maggiore. Essere costretta nel mese di Agosto, nel cuore dell’estate, a dover raddoppiare ombrelloni e lettini per evitare di mandare via le persone che continuavano a chiedere di venire in spiaggia, è stata una bella rivincita . Per l’anno prossimo tante nuove idee e progetti che verranno tutti realizzati . Le sorprese che abbiamo la possibilità di mettere in campo grazie alla proroga ottenuta quest’ anno, sono davvero le più disparate.

Un personale , sentito e commosso ringraziamento all’ ex sindaco Mastromauro, proprio lui che mi ha dato fiducia circa dieci anni fa e che ha riconfermato appoggiandomi e aiutandomi a ottenere questa strepitosa vittoria .

E ancora la mia gratitudine va alla collega veterinaria che mi affianca nei controlli e nel sostegno medico per ogni imprevisto sanitario, e alla valida collaboratrice di Tutela e Benessere Animale. Una bella squadra unita dalla passione per UNICA BEACH e per il mitico ORSO.

Con vera soddisfazione e orgoglio un sentito grazie a tutti i sostenitori