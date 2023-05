GIULIANOVA: OFFENSIVA DEI CARABINIERI CONTRO I FURTI, CONTROLLATE CENTO PERSONE E 48 AUTO

GIULIANOVA – Carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno effettuato un servizio preventivo nei centri abitati di Basciano, Cermignano e Val Vomano, esteso anche alle zone residenziali e isolate poste a margine dei centri abitati.

Nel corso dell’attività, che ha coinvolto 12 Carabinieri con cinque autovetture e che è stata eseguita dalla locale Stazione Carabinieri – Val Vomano di Penna Sant’Andrea -, dalle Stazioni contermini e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova, sono state controllate le principali arterie stradali e le vie di comunicazione secondarie e rurali.

I Carabinieri hanno eseguito tali servizi con pattuglie a piedi e automontate nonché con militari in abiti civili. Particolare attenzione è stata posta ai soggetti gravati da precedenti contro il patrimonio che si trovavano nella zona senza averne un particolare motivo. Nel corso del servizio, teso a contrastare l’ondata di furti che si sta verificando nella zona, sono stati identificati circa 100 persone e controllati 48 automezzi. Tra le persone controllate, in Basciano, due soggetti abitanti in provincia contermine erano gravati da diversi precedenti per furto e non avevano alcun fondato motivo di trovarsi nella zona e pertanto saranno avviate le procedure per richiedere nei loro confronti l’emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Basciano con divieto di farne ritorno per anni tre.

Inoltre nel corso dei controlli è stato denunciato per guida senza patente un soggetto gravato da numerosi precedenti per furto, che alla guida della propria autovettura si trovava in una zona residenziale, lo stesso è risultato privo della patente di guida in quanto revocata. Sempre nella zona è stato sorpreso un giovane che alla guida della propria autovettura presentava i sintomi tipici di chi aveva assunto stupefacenti. I Carabinieri a seguito della perquisizione dell’auto rinvenivano una dose contenente grammi 2,5 di cocaina, il soggetto che si è rifiutato di sottoporsi alle analisi per appurare l’assunzione di stupefacenti è stato segnalato all’A.G. inoltre è stato segnalato alla Prefettura di Teramo quale assuntore di stupefacenti.

A margine di tale servizio in Mosciano Sant’Angelo i Carabinieri della locale stazione traevano in arresto un uomo che già sottoposto alla detenzione domiciliare per truffa aveva più volte violato le prescrizioni imposte dal Giudice che a seguito delle segnalazioni dei Carabinieri disponeva che l’uomo fosse portato in carcere.

Tali servizi di controllo straordinario continueranno senza sosta integrando i servizi ordinari della stazione Carabinieri di Val Vomano di Penna Sant’Andrea, al fine di poter prevenire i reati di tipo predatorio, ai cittadini si richiede di segnalare prontamente al 112 qualunque cosa di sospetto che dovessero notare.