GIULIANOVA, PORTO ACCESSIBILE A DIVERSAMENTE ABILI CON 2 STUTTURE INAUGURATE OGGI

PESCARA – Un pontile galleggiante ed uno scivolo basculante, per favorire l’accesso al bacino portuale di Giulianova (Teramo) delle persone diversamente abili.

Sono le due strutture inaugurate questa mattina al porto di Giulianova, alla presenza dell’assessore regionale con delega al Sociale, Pietro Quaresimale.

“L’attenzione per il mondo del sociale – ha affermato l’assessore Quaresimale – non può prescindere da interventi come questo realizzato a Giulianova che ha portato all’abbattimento di barriere architettoniche. I lavori in questione sono stati realizzati grazie ad un contributo straordinario di 65mila euro, che ho voluto inserire nella legge di bilancio regionale 2023 – ha spiegato l’assessore – sulla base di un progetto dell’Ente porto di Giulianova in collaborazione con il Circolo nautico ‘Migliori’ e con la locale sezione della Lega navale Italiana”.