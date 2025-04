GIULIANOVA: POSTA VIDEO DI AUTO CHE CORRE A TUTTA VELOCITA’, ACCUSE A CONSIGLIERE COMUNALE

GIULIANOVA- Polemiche a Giulianova (Teramo) per un video pubblicato sul suo profilo Instagram dal consigliere di maggioranza, nonché vice presidente del consiglio comunale, Pier Giorgio Bizzarri, nel quale si vede un’auto di grossa cilindrata partire a tutta velocità nel centro cittadino, in viale Orsini, guidata da un suo amico. Lo pubblica il Centro.

«Dopo le parole pronunciate da Bizzarri, “Sei pronto?”, e la risposta affermativa del conducentel’auto è partita a tutta velocità in direzione nord, superando l’incrocio con via Thaon de Revel», dice il consigliere di opposizione Daniele Di Massimantonio, «le modalità con cui si sono svolti i fatti sembrano raccontare una gara di velocità, sanzionata penalmente dal codice della strada” e chiede le dimissioni di Bizzarri.

«Al di là del rilievo penale della condotta, che sarà comunque sottoposta alla valutazione della magistratura e delle altre autorità competenti, quello che sconcerta e preoccupa è il coinvolgimento attivo del consigliere di maggioranza», continua, «il quale non solo è l’irresponsabile protagonista di un episodio che porta con sé una elevata componente di rischio per l’incolumità delle persone, degli animali, delle cose, ma è anche il portatore di un modello culturale pericoloso, che ha inteso esibire, con la pubblicazione del video, quasi fosse un vanto. Bizzarri, contattato dal Centro, minimizza: «Sono tranquillo, non ho commesso nessun reato», afferma, «non ero io alla guida, e comunque chi guidava è passato con il verde. Ho rimesso tutto nelle mani del mio avvocato, che deciderà se agire per vie legali o meno”.