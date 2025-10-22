GIULIANOVA: RAPINA AD AUTOMOBILISTA MINACCIATO CON PISTOLA, ARRESTATO

TERAMO- A Giulianova i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un uomo del posto perché raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Teramo su richiesta della locale Procura della Repubblica, ritenuto responsabile di sequestro di persona e rapina.

Nella tarda serata del 6 ottobre l’uomo avrebbe infatti minacciato con una pistola un uomo che stava ripartendo con la sua autovettura da un parcheggio, quindi è salito in auto e ha intimato alla vittima di consegnargli il denaro in suo possesso. Il malcapitato non aveva però disponibilità di contanti e il malvivente, sempre sotto minaccia della pistola, lo ha costretto a recarsi a uno sportello bancomat costringendolo a ritirare e consegnargli euro 70 euro, per poi dileguarsi a piedi.