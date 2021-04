GIULIANOVA, “REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTA'”: IL PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE CONALPA

GIULIANOVA – Incrementare il patrimonio arboreo di Giulianova (Teramo) attraverso la donazione di alberi da parte di cittadini, imprese, enti e associazioni del territorio.

Questo l’obiettivo del progetto dell’associazione Co.N.Al.Pa. che comunica come il 15 marzo ha avviato l’iniziativa in collaborazione con Comune di Giulianova e Giulianova Patrimonio. Il progetto era stato sospeso lo scorso anno (nel medesimo periodo) a causa del lockdown nazionale dovuto allo scoppio della pandemia da Covid-19. Regolamento e modulo di partecipazione sono disponibili sulla pagina Facebook della delegazione oltreché sul portale istituzionale (www.conalpa.it). Per informazione è possibile contattare il numero telefonico 340/3902606.

Regolamento di partecipazione

REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTA’

Obiettivo

Il Co.N.Al.Pa. Onlus delegazione di Giulianova con l’iniziativa summenzionata intende promuovere la donazione di alberi (e/o arbusti) da parte dei cittadini/e singoli/e o associati, anche stranieri/e o residenti in altro comune, enti no-profit, aziende private, associazioni di categoria, associazioni culturali/artistiche e sindacati che vogliano donare uno (o più) albero/i alla Città di Giulianova e che siano interessati a contribuire al mantenimento e all’incremento del patrimonio arboreo cittadino. Tale iniziativa è coerente con il dettato della Legge 10/2013 che, all’art. 1 c.2 prevede per i comuni una serie di azioni atte “a promuovere la conoscenza dell’ecosistema boschivo, il rispetto delle

specie arboree ai fini dell’equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l’educazione civica ed ambientale sulle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Modalità adesione

Le adesioni al progetto potranno avvenire – dal 15/03/21 al 09/04/2021 – tramite l’inoltro del modulo (debitamente compilato e firmato) scaricabile dal sito dell’associazione (www.conalpa.it) che dovrà essere inoltrato (corredato da copia del documento di identità del donatore):

– via e-mail all’indirizzo giulianova.conalpa@gmail.com

– consegnato a mano c/o Market Di Salvatore (socio Co.N.Al.Pa.) – Via dell’Annunziata, 51 – 64021 Giulianova

Soggetti interessati

Il Donatore si impegna a:

– consegnare l’albero donato (IN VASO) alla Giulianova Patrimonio (uffici c/o Palazzo Kursaal) Via Quarnaro sn – Giulianova dal LUN al VEN (h. 09,00-12,00) nel periodo 12/04/2021 -30/04/2021

– la specie donata rientra tra quelle previste dal Regolamento Comunale del Verde ed indicata sul modulo di adesione

– l’albero dovrà essere corredato da cartellino/etichetta riportante nome/cognome (o ragione sociale) del donatore e l’indicazione della specie per consentirne la facile identificazione

L’Associazione si impegna a:

– promuovere l’iniziativa – attraverso stampa, radio, TV, web, canali social e ogni altra forma di comunicazione lecita

– raccogliere le adesioni all’iniziativa che, al termine del periodo previsto, saranno comunicate alla Giulianova Patrimonio e all’Ufficio del Verde del Comune di Giulianova per le fasi successive di raccolta/custodia/messa a dimora

– istituire un “Registro Verde della Città di Giulianova” dove saranno annotati (nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy) i donatori e le specie arboree cedute gratuitamente alla città

Il Comune di Giulianova si impegna a:

– definire le aree in cui saranno messe a dimora le essenze

– definire le specie (varietà indicate su modulo partecipazione) che saranno oggetto di piantumazione

– provvedere alla manutenzione e cura della specie donata secondo quanto previsto dal regolamento del verde

La Giulianova Patrimonio si impegna a:

– accettare gli alberi che verranno donati e mantenerli in custodia negli spazi di proprietà, rilasciando ricevuta di avvenuta consegna

– coordinare le operazioni di piantumazione degli alberi a conclusione dell’iniziativa

Per partecipare scarica il MODULO DI ISCRIZIONE al seguente link: http://www.conalpa.it/wp-content/uploads/2021/03/Modulo-partecipazione-2021.pdf