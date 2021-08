GIULIANOVA: “RIFIUTI E DEGRADO ALL’ANFITEATRO DEL MARE”

GIULIANOVA – “Giulianova si presenta in buone condizioni e rappresenta un posto ideale per una villeggiatura marittima ma dispiace vedere quanto sia maltenuto l’Anfiteatro”.

Così un gruppo di turisti di fuori regione in vacanza in questi giorni a Giulianova che ha contattato la redazione di AbruzzoWeb per denunciare quella che ritiene una incomprensibile situazione di degrado nella cittadina della costa teramana, quella dell’Anfiteatro del Mare.

L’arena in questione, in legno lamellare, cava all’interno dove è stata ricavata una pista ciclabile e pedonale, si trova sul lungomare Spalato e viene utilizzata per manifestazioni culturali all’aperto, ma anche come semplice punto di ritrovo per i giovani.

Dalle foto inviate dai turisti emerge come, al di là della presenza di bottiglie vuote e rifiuti che possono essere facilmente rimossi, in generale la struttura appaia completamente priva di manutenzione da anni, visto il legno “secco” su cui non viene passato impregnante da troppo tempo. La cosa più grave è che alcuni gradoni sono particolarmente danneggiati e si sono create profonde spaccature e buchi, antiestetici ma soprattutto pericolosi.

“Le pessime condizioni di questa realizzazione guastano un po’ l’immagine ‘da cartolina’ di questa città, speriamo che chi di dovere possa porre rimedio” è il messaggio della comitiva di turisti.