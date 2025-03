GIULIANOVA: RISSA ALLA STAZIONE TRA EGIZIANI E TUNISINI, TRE DENUNCE, DASPO E UN FOGLIO DI VIA

GIULIANOVA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova hanno denunciato tre persone per rissa aggravata.

I Militari erano intervenuti il 2 marzo nel piazzale antistante la Stazione Ferroviaria di Giulianova in quanto era stata segnalata una furibonda lite tra degli extra comunitari i quali si colpivano con bastoni e bottiglie infrante.

All’arrivo i Carabinieri hanno trovato sul posto un egiziano e un tunisino che ancora litigavano animatamente tra loro cercandosi di colpire con le mani e con i piedi e presentavano i segni di contusioni non certo prodotte da calci e pugni ma sicuramente con corpi contundenti che non venivano reperiti, inoltre a terra si notavano numerosi cocci di vetro provenienti da bottiglie rotte.

Dagli accertamenti è emerso che in realtà non si trattava di una lite tra due persone ma di una vera e propria rissa dove tre o più soggetti si colpivano usando bastoni e bottiglie infrante. Inoltre si è appurato che prima dell’arrivo della “gazzella dell’Arma” gli autori della rissa hanno nascosto i gli oggetti contundenti nei pressi di alcuni cassonetti, tutto comunque recuperato e posto in sequestro.

Pertanto si è arrivati all’identificazione dei partecipanti alla rissa, due egiziani e un tunisino e un ulteriore soggetto che seppur con ruolo minore è in atto in fase di identificazione.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che uno dei tre è in atto sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione per reati inerenti gli stupefacenti. Sul conto dei tre sono in corso le procedure per richiedere l’emissione del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane detto anche DASPO urbano), inoltre sul conto di uno che non ha interessi a Giulianova verrà avanzata la richiesta per il Foglio di via obbligatorio.