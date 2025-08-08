GIULIANOVA: RUBA BORSA AD UN 13ENNE, PRESO EXTRACOMUNITARIO, FOGLIO DI VIA E CACCIA A COMPLICE

GIULIANOVA – I Carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno individuato e identificato uno dei due autori di un furto con strappo commesso martedì scorso, 5 agosto 2025, intorno alle ore 13:30, sul lungomare cittadino, ai danni di un minore di 13 anni.

Si tratta di un cittadino straniero di 27 anni, pregiudicato, che – secondo quanto ricostruito – insieme a un complice ancora in corso di identificazione si sarebbe avvicinato alla vittima e, con una mossa repentina, avrebbe sottratto un marsupio contenente denaro custodito nel cestino della bicicletta, per poi allontanarsi a piedi.

L’immediata attività di ricerca e le testimonianze raccolte hanno permesso ai militari di rintracciare l’uomo, recuperare il bene sottratto e restituirlo alla giovane vittima del reato.

Il malvivente è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 del Codice Penale. Le indagini proseguono per risalire all’identità del secondo correo.

In considerazione della gravità del fatto e delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, è stata inoltrata al Questore di Teramo proposta per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Giulianova nei confronti dell’indagato.