GIULIANOVA: RUBANO DUE BORSE AL BAR, RINTRACCIATI E DENUNCIATI DAI CARABINIERI

GIULIANOVA – Hanno colto l’occasione per rubare due borse che alcuni clienti di un bar di Giulianova (Teramo) avevano lasciato momentaneamente incustodite nel tavolo dove stavano consumando la colazione: così una coppia di cittadini stranieri provenienti da Roma sono stati rintracciati e poi denunciati per furto dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile giuliese. Le borse contenevano oltre ai documenti, anche carte di credito, bancomat e 600 euro in contanti.

Nelle stesse ore, invece, i carabinieri della stazione di Notaresco (Teramo) hanno rinvenuto nelle campagne un furgone di proprietà di una ditta della Val Vibrata che era stato rubato nello scorso mese di novembre. Secondo gli investigatori il mezzo, che si trovava in quel luogo da poco tempo, evidentemente era servito per commettere qualche reato oppure era in procinto di essere usato per perpetrare qualche illecita azione. Il furgone è stato posto sotto sequestro ed è oggetto di rilievi tecnici da parte di carabinieri specializzati al fine di rilevare tracce o cose utili al prosieguo delle indagini.