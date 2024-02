GIULIANOVA: SCONTRO TRA TIFOSI PRIMA DEL DERBY CON IL TERAMO, CARABINIERE FERITO

GIULIANOVA – Tafferugli si sono verificati nel primissimo pomeriggio a Giulianova fra i tifosi di casa e i supporter del Teramo prima del derby valevole per il campionato di Eccellenza.

Le due tifoserie che sono entrate in contatto e si sino fronteggiate anche con lancio di oggetti, sono state separate in via Cupa, non lontano dallo stadio “Rubens Fadini” dal pronto intervento delle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni informazioni un carabiniere sarebbe rimasto leggermente ferito. Sugli spalti presenti circa 2.500 spettatori.