GIULIANOVA: SINDACATI CONTRO LA TUA, “SEDE INADEGUATA E AUTOBUS IN CONDIZIONI PESSIME”

GIULIANOVA – “Nonostante le ripetute segnalazioni che le Organizzazioni Sindacali hanno insistentemente prodotto nel tempo, le problematiche della sede Tua di Giulianova vengono ignorate, trascurate e sottovalutate”.

Lo affermano in una nota Cgil, Cisl, Uil e Cisal .” Se pensiamo che una delle problematiche riguarda la rottura del lavaggio automatico degli autobus, il cui blocco risale ormai a oltre 4 mesi mesi fa.! Si..avete capito bene…l’impianto è inutilizzabile dal mese di luglio scorso, potete immaginare in quali condizioni sono ridotti gli autobus. Una fotografia indecorosa di un’azienda, che rappresenta o che dovrebbe rappresentare il modello del trasporto pubblico abruzzese….”bel modello”..!! e stiamo parlando di un’azienda con varie certificazioni sulla qualità…”bella qualità”..!!!”

“Inoltre, nella stessa sede storica di via Turati”, dicono i sindacati, “da anni non vi è stato nessun intervento di rinnovamento, abbiamo più volte chiesto di ridare dignità alla sede con lavori di tinteggiatura, di ammodernamento degli spazi comuni, dei servizi igienici risalenti al secolo scorso ….nulla di nulla , incredibilmente nemmeno le maniglie alle finestre sono stati capaci di cambiare . Forse chiediamo troppo? Chiediamo troppo affinché i lavoratori possano usufruire in modo adeguato dei luoghi destinati alla sosta e al ristoro nell’arco dell’intera giornata di lavoro? Di sostare decentemente in luoghi accettabili e in regola con le normative igienico sanitarie ? Chiediamo troppo di poter chiudere una finestra se necessario ? Di presentarci alle fermate con autobus decorosi e non sporchi ? No, non chiediamo troppo , chiediamo il giusto riconoscimento e la giusta attenzione ad una sede storica come quella Giuliese “.

“Facciamo un appello al nuovo presidente De Angelis, il quale si è mostrato sin da subito dal suo insediamento sensibile alle problematiche dei vari distretti ,di cui abbiamo apprezzato la visita nei vari depositi della regione dove sicuramente avrà potuto toccare con mano che le segnalazioni delle O.S. non sono strumentali ma coerenti alla realtà ……. ma a questo punto chiediamo un intervento deciso affinché anche i lavoratori della Sede di Giulianova possano avere un trattamento adeguato”,