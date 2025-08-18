GIULIANOVA: TENTA IL SUICIDIO DAL BELVEDERE, BRIGADIERE DI ROVIGO INTERVIENE E LO SALVA

GIULIANOVA – Un brigadiere dei carabinieri libero dal servizio, in forza a una stazione della provincia di Rovigo, ha oggi a Giulianova salvato una persona che stava tentando il suicidio, lanciandosi dal belvedere.
Il brigadiere si p avvicinato all’uomo, ha parlato a lungo con lui, riuscendo al calmarlo e a dissuaderlo dalle sue intenzioni.
L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Giulianova dal personale personale sanitario arrivato tempestivamente sul posto insieme a una pattuglia del Radiomobile di Giulianova.
