GIULIANOVA: TENTA IL SUICIDIO DAL BELVEDERE, BRIGADIERE DI ROVIGO INTERVIENE E LO SALVA

18 Agosto 2025 13:34

Teramo - Cronaca

GIULIANOVA –  Un brigadiere dei carabinieri libero dal servizio, in forza a una stazione della provincia di Rovigo, ha oggi a Giulianova salvato una persona che stava tentando il suicidio, lanciandosi dal belvedere.





Il brigadiere si p avvicinato all’uomo, ha parlato a lungo con lui, riuscendo al calmarlo e a dissuaderlo dalle sue intenzioni.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Giulianova dal personale personale sanitario arrivato tempestivamente sul posto insieme a una pattuglia del Radiomobile di Giulianova.

