GIULIANOVA: TORNA L’AQUILONATA DI SOLIDARIETA’ ALL’HOTEL BALTIC, QUEST’ANNO FONDI PER LA CARITAS

GIULIANOVA Anche quest’anno ospiti e amici dell’Hotel Baltic di Giulianova (Teramo) saranno coinvolti nell’Aquilonata di solidarietà, un classico degli appuntamenti estivi del Family hotels. E anche questa volta i fondi raccolti saranno destinati ad una realtà locale: la Caritas giuliese.

“Per la festa centrale dell’estate 2022 noi dell’hotel Baltic, confermiamo e rinnoviamo l’impegno ad affiancare progetti rivolti a sostenere situazioni di bisogno – dicono i titolari Massimo Grossi e Giorgio Violati -. Siamo felici di poter coinvolgere i nostri ospiti e, in questo caso, anche dei nostri abituali fornitori in eventi di solidarietà”.

Questa mattina – si legge in una nota – durante la presentazione ufficiale dell’evento di ferragosto, sono intervenuti i responsabili della Caritas Leonardo Silvestris e Rolando accompagnati dal presidente del comitato del quartiere Annunziata, Sandro Brandimarte.

IL RESTO DELLA NOTA

Con i fondi raccolti saranno acquistati omogeneizzati, pappe, biscotti e altri prodotti per piccoli. Ma non è finita qui: infatti tutto quello che si riuscirà ad acquistare verrà raddoppiato dall’azienda Hipp che affianca il Baltic nelle iniziative solidali.

Per partecipare basta acquistare il kit dell’Aquilonata, domani lunedì 15 agosto alle ore 16,30 davanti allo stabilimento la Rotonda a Giulianova nord.

E poi tutti insieme in riva al mare a costruire aquiloni per far volare la solidarietà.