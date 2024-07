GIULIANOVA – È caduto da otto metri in un cantiere a Giulianova (Teramo): non c’è stato nulla da fare per un operaio di 57 anni che stava lavorando su un’impalcatura.

Un altro tragico incidente sul lavoro in Abruzzo, avvenuto questa mattina nel cantiere allestito all’istituto scolastico “Crocetti – Cerulli” per lavori di controsoffittatura.

Verso le 11.30 l’uomo avrebbe perso l’equilibro precipitando nel vuoto e sbattendo la testa al suolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Giulianova e l’ambulanza medicalizzata, ma i sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.