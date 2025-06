GIULIANOVA: TROVATO MORTO IN CASA UN UOMO DI 54 ANNI. SI IPOTIZZA UN DECESSO PER OVERDOSE

GIULIANOVA – I carabinieri hanno trovato a Giulianova (Teramo) presso la propria abitazione, riverso a terra, in cucina, il cadavere di un uomo di 54 anni. Non ci sono apparenti segni effrazioni o violenza esterna. Sul posto i vigili del fuoco per l’apertura della porta, medici e sanitari del 118 e i carabinieri locale compagnia.

I primi e non esaustivi accertamenti potrebbero far ricondurre il decesso a possibile overdose in quanto sono stati ritrovati nei pressi del corpo un cucchiaio e una siringa.