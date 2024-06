GIULIANOVA: TROVATO MORTO L’EX PORTIERE ZACCAGNINI, “GIOVANE DAL CUORE D’ORO”. DOMANI I FUNERALI

GIULIANOVA – Giulianova piange la prematura scomparsa di Claudio Zaccagnini, 37 anni, trovato senza vita questa mattina in casa.

L’ipotesi più accreditata è quella del gesto volontario.

I funerali si terranno domani, martedì 4 giugno, alle 16, nella chiesa di San Pietro Apostolo, a Giulianova.

Zaccagnini, ex portiere giallorosso, nell’agosto del 2018, ricevette dall’allora sindaco Francesco Mastromauro una targa di benemerenza a nome della cittadinanza giuliese, per essere stato il primo a intervenire, la sera del 7 luglio di quell’anno, per praticare il massaggio cardiaco a un ragazzino folgorato nei pressi del monumento a Vittorio Emanuele II, in piazza della Libertà.

Tra i tifosi coinvolti negli incidenti pre-derby con il Teramo lo scorso 4 febbraio, stava scontando la misura dell’obbligo di dimora.

La sua scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera comunità.

Il sindaco Jwan Costantini e l’ Amministrazione comunale “hanno appreso con sgomento la notizia della prematura scomparsa dell’ex portiere giallorosso Claudio Zaccagnini. Vicini alla famiglia in queste ore di grande dolore, lo ricordano con commozione e rimpianto”, si legge in una nota.

“Di Claudio – sottolinea il sindaco – conserveremo nella memoria la passione per il calcio e i colori del Giulianova, ma soprattutto il coraggio, l’altruismo, gli slanci di generosità. Nel 2018, giustamente, ricevette una targa di benemerenza per essere intervenuto in soccorso di un bambino folgorato in piazza della Libertà. Fu, allora, cittadino esemplare. E noi oggi lo ricordiamo così: un giovane dal cuore d’oro che mancherà tantissimo, a tutti”.

Il Giulianova Calcio, “nella persona del suo Presidente, Alessandro Mucciconi, dei vicepresidenti e dirigenti, di tutto lo staff tecnico, dalla prima squadra al Settore Giovanile e la Scuola Calcio, di tutti gli atleti di ogni età e squadra, si stringono con affetto alla famiglia di Claudio Zaccagnini. Ai suoi familiari va il più caloroso abbraccio da parte di tutta la grande famiglia del Giulianova, che spera di far sentire tutta la sua vicinanza in un momento di così profondo dolore. Con Claudio, se ne va non solo un nostro ex tesserato, ma un nostro grande supporter, un amico…a tutti coloro che gli vogliono bene le nostre più sentite condoglianze, e l’affetto dell’intero mondo del Giulianova Calcio. Riposa in pace, Claudio”.