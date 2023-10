GIULIANOVA: UN CONVEGNO SUI VARI ASPETTI DELLA NUTRIZIONE ORGANIZZATO DALL’ASL

TERAMO -Malnutrizione per eccesso e difetto, aspetti metabolico-nutrizionali e invecchiamento, nutrizione clinica. Sono questi alcuni degli argomenti che verranno trattati nel primo convegno di nutrizione clinica abruzzese che si terrà domani a partire dalle ore 8 al Kursaal di Giulianova.

“La nutrizione clinica dall’ospedale al territorio nella Regione Abruzzo-creare rete” vede la partecipazione di molti professionisti, specializzati nei temi della nutrizione clinica, tra cui esponenti clinici, anche universitari e la partecipazione della Sinuc, Società italiana di nutrizione clinica. Fra i qualificati relatori spicca il presidente della Sinuc, il professor Maurizio Muscaritoli.

“Progetti virtuosi come questo contribuiscono a migliorare la nostra offerta sanitaria, in questo caso trattiamo un ambito delicato come quello della nutrizione. Ridurre la malnutrizione aiuta a migliorare l’assistenza sanitaria in termini di prevenzione a tutti i livelli”, commenta il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia “è necessario promuovere iniziative che puntino a uno sviluppo di politiche nutrizionali, stabilire protocolli funzionali e elaborare proposte strategiche da condividere. Questo convegno certamente apporterà anche contenuti innovativi e spunti da implementare nella pratica clinica quotidiana promuovendo nel contempo interventi di natura multidisciplinare e intersettoriale che garantiscono miglior risultati a pazienti sempre più complessi” conclude Di Giosia.

Responsabile scientifico del convegno è Claudia Savina dirigente medico della Uos Epatologia e Centro di riferimento regionale di Fisiopatologia della nutrizione diretta da Maddalena Paolini e inserita all’interno della Uoc di Medicina generale di Giulianova il cui direttore è Luigino De Berardis. Si tratta di un’unità operativa che si occupa con un team multidisciplinare di malnutrizione per difetto e per eccesso (in tutte le patologie cronico-degenerative; in età geriatrica; in perimenopausa e menopausa; in gravidanza e allattamento), di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione gestiti dal team multidisciplinare e di sarcopenia.

La Asl di Teramo ha sostenuto questa iniziativa che prevede un’intera giornata dedicata al confronto e al dibattito sulla nutrizione clinica con relatori locali e nazionali che si confronteranno sull’importanza della nutrizione e della malnutrizione in ambito sanitario.