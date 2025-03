GIULIANOVA: VENERDI’ LO SPETTACOLO “INNAMORATI DELL’ABRUZZO” CON PAPA, DI TONNO E DI BLASIO

GIULIANOVA – Venerdì 28 marzo alle ore 10, presso il Palazzo Kursaal di Giulianova (Teramo), andrà in scena lo spettacolo teatrale “Innamorati dell’Abruzzo. Cambiando l’accento, il risultato non cambia…”. Come si legge in una nota, si tratta di “un viaggio emozionante alla scoperta dell’Abruzzo, della sua cultura, tradizioni e identità. L’evento, prodotto da Ozio Kreativo in collaborazione con ITS Abruzzo Turismo e Cultura e il Comune di Giulianova, sarà presentato da Marco Papa, Tiziana Di Tonno e Luca Memmo Di Blasio. La regia è firmata da Tiziana Di Tonno e Fabio Fusco, con testi curati da Fabio Fusco e direzione artistica di Graziella Core“.

“Attraverso racconti, ironia e momenti di riflessione, lo spettacolo offrirà uno spaccato autentico della regione, facendo emergere la passione per il territorio e l’attaccamento alle radici abruzzesi. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, rendendo l’evento accessibile a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza unica. Un appuntamento da non perdere per celebrare l’Abruzzo attraverso il teatro”.