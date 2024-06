GIULIANOVA: VIOLA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA MOGLIE E I CARABINIERI LO ARRESTATO

TERAMO – Con l’inizio della stagione estiva i carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno intensificato i controlli in tutta la provincia. Le attività hanno portato all’arresto di due coniugi italiani, 39enni, già sottoposti al divieto di dimora nel comune di Roseto degli Abruzzi.

L’ordinanza di sostituzione della misura in atto con quella della custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Teramo su segnalazione dei carabinieri di Roseto degli Abruzzi, che hanno puntualmente documentato le plurime violazioni commesse dai coniugi, connesse con il divieto di dimora. Sempre a Roseto degli Abruzzi i militari della locale Stazione hanno sottoposto a detenzione domiciliare un 62enne, italiano, su ordine del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, dovendo l’uomo espiare mesi 9 di reclusione per il reato di bancarotta semplice.

I carabinieri di Bellante hanno eseguito un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa dal GIP del Tribunale di Teramo, nei confronti di un 51enne, italiano, per reiterati maltrattamenti in danno della moglie, 50enne. In Controguerra i carabinieri della Stazione di Corropoli hanno tradotto in carcere un 58enne, italiano, per aver violato più volte la misura alternativa alla detenzione cui era sottoposto. La misura è stata emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Pescara.

I carabinieri di Giulianova hanno sottoposto agli arresti domiciliari un 39enne, italiano, su ordine del Tribunale di Teramo, per plurime violazioni del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Nello specifico l’uomo era stato allontanato dalla casa familiare per maltrattamenti in danno della moglie 34enne.

A Giulianova i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso un 42enne, italiano, tra, l’altro, sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, alla guida di un’autovettura sebbene fosse sprovvisto di patente di guida poiché revocata. L’autovettura è stata sequestrata è l’uomo, pertanto, sarà deferito. per guida senza patente con recidiva di persona sottoposta a misura di prevenzione personale.