GIULIANOVA: VOLONTARI RIMUOVO QUINTALI DI PLASTICA NELLA RISERVA DEL BORSACCHIO

GIULIANOVA – Quintali di plastica rimossa e un primo corso da segnalatori a tutti i volontari intervenuti per far contribuire tutti con poche indicazioni al progetto SalvaFratino Abruzzo.

Questo il bilancio dell’iniziativa Puliamo Noi, a Giulianova organizzata nella bellissima riserva del Borsacchio da WWF Teramo, Guide del Borsacchio e Quartiere Annunziata e i giovani Scout di Giulianova.

Lo scopo era pulire la spiaggia delimitata dal comune dedicata alla protezione del Fratino e delle specie costiere.

Un modo per accendere la collaborazione fra enti, come il comune e l’ente porto, per tutelare una specie che rischia di sparire. Il comune sta valutando, dopo la prima delimitazione, di estendere l’area e fare rete con le associazioni. Una giornata che accende una scintilla di amore per il territorio e porta speranza per il futuro.

