PESCARA – Il presidente della Tua, la società regionale dei trasporti, Gianfranco Giuliante, ex assessore regionale, annuncia con una clamorosa lettera al leader Matteo Salvini il suo addio alla Lega, in cui era entrato nel 2017, dopo decenni di militanza a destra e in Forza Italia

Una lettera dai toni confidenziali dai contenuti durissimi, in cui Giulante, che è arrivato da tempo ai ferri corti con l’aquilano come lui Luigi D’Eramo, deputato e coordinatore regionale, boccia in toto l’azione in consiglio regionale del partito, che ha perso solo la settimana scorsa 3 dei 10 consiglieri, Simone Angelosante, ex sindaco Ovindoli, non riconfermato alle elezioni di ottobre, Fabrizio Montepara e Manuele Marcovecchio che in dissenso con lo “stile” di comando di D’Eramo, hanno lasciato il partito per costituire il gruppo Valore Abruzzo.

Giuliante parla di “tirare a campare rispetto a una valanga di problemi che, per scelta venivano accantonati, o per insipienza elusi”; ricorda di aver contestato invano “il mancato coinvolgimento di tutti gli eletti o la discriminazione tra gli stessi avrebbe fatto implodere la Lega, come sta avvenendo e continuerà ad avvenire”, contesta il fatto che “la qualifica di militante la si ottiene a giudizio insindacabile del Segretario Regionale”. E lancia bordate contro un modo di gestione del partito, che rischia di tradursi in un “cesarismo cacio e ova ove esponenti storici della Lega si ritrovano con un ‘daspo’ che impedisce la possibilità di partecipazione ai congressi senza motivo o per antipatia personale”

Giuliante esce insomma demolendo il partito, e sbattendo la porta, precisando di non voler aderire a altri partiti.

LA LETTERA INTEGRALE

Vi ho aderito e vi ho lavorato con impegno, prima tessera 2017. Senza enfatizzazioni che

non mi appartengono, ricordo a me stesso che l’unico territorio dove si è vinto tutto (comunali

di Pescara e Montesilvano, elezioni provinciali con indicazione del Presidente Lega e

regionali con eletti a valanga) è stato nel pescarese sotto la mia gestione.

Non mi sfugge che mi sono mosso in un momento in cui la capacità di fascinazione di Salvini

ha reso tutto più facile e che a lui va ascritto gran parte del merito per quei risultati. Ma se

ciò è vero, come è vero, ci si deve porre il problema del perché in altre parti d’Abruzzo nello

stesso periodo e con lo stesso clima si è riusciti a perdere “tutto”….. allora come ora.

Non ho condiviso molto scelte, ma soprattutto il chiudere gli occhi, il tirare a campare rispetto

a una valanga di problemi che, per scelta venivano accantonati, o per insipienza elusi.

Chi mi conosce sa che spesso sfioro l’ipertrofia dell’ego, considerando intelligenti, molto

molto intelligenti coloro che la pensano come me! Ma so anche umilmente ancorarmi con

forza al principio di realtà senza sconti per nessuno a cominciare da me stesso!

Ho eccepito una trattativa post elettorale in Regione che ha relegato la Lega alla marginalità

politica, regalando rendite di posizione (che nel tempo sono emerse tutte) agli alleati

nonostante la Lega avesse 10 eletti contro i 3 di Fratelli d’Italia e i 2 di Forza Italia.

Ho eccepito che l’unica legge strutturale a firma Lega (ciclo rifiuti) è la negazione totale e

assoluta del programma Lega e di quanto Salvini andava dicendo in tutta Italia.

Ho eccepito che le leggi che si presentano non possono consumarsi in una conferenza

stampa a beneficio dei vertici di Partito, ai quali vengono inviate per dimostrare di esistere

(leggi sollecitate da Salvini, presentate e approvate in Consiglio Regionale quali: “interventi

a sostegno dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio”, “interventi regionale in

materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”, “interventi

per le persone anziane vittime di criminalità”) hanno poste in bilancio che sfiorano lo

scherno!!! 50.000 euro!!!.

Ho eccepito che il mancato coinvolgimento di tutti gli eletti o la discriminazione tra gli stessi

avrebbe fatto implodere la Lega, come sta avvenendo e continuerà ad avvenire!

L’ho fatto “in casa” senza rumori mediatici. Leggo che Salvini ipotizza un rilancio del Partito

e congressi cittadini. Sa Salvini quanti sono in Abruzzo i cosiddetti militanti (per gli esterni

traduco: quelli che hanno diritto di elettorato attivo e passivo per partecipare a un Congresso

Lega)? Poco più di un centinaio in tutto l’Abruzzo che pure ha 305 Comuni e oltre 1.300.000

abitanti.

La qualifica di militante la si ottiene a giudizio insindacabile del Segretario Regionale.

Si può essere d’accordo o meno sul metodo (mutuato dallo Statuto della Lega

Nord) ma le “esclusioni” o le inclusioni presuppongono un giudice imparziale, altrimenti

rischiano, come nel caso Abruzzo, di tradursi in un cesarismo “cacio e ova” ove esponenti

storici della Lega si ritrovano con un “daspo” che impedisce la possibilità di partecipazione

ai congressi senza motivo o “per antipatia personale” dopo molti anni di ruoli attivi e continuativi che hanno garantito la presenza della Lega in ogni occasione (gazebate, manifestazioni etc). Sto parlando di centinaia e centinaia di persone!

Emblematico è il caso di Roseto, ove sembra che l’unico iscritto, riconosciuto militante, sia

l’on. Bellachioma, o di Pianella dove il Sindaco leghista risulta l’unico iscritto militante o…si

potrebbe continuare a lungo con le estromissioni ad personam, una volta si chiamavano

epurazioni, cui moltissimi sono stati sottoposti! Come è evidente il dramma si è tradotto in

farsa e la storia, che qui è una storiaccia, è diventata isteria.

Esco, non intendo aderire a altri partiti, cercherò di pensare e agire altrove rispetto al

presente. Futura mi sembra un luogo possibile.