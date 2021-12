GIUNTA ABRUZZO: 200MILA EURO PER EVENTI SPORTIVI, CRITERI RISTORI IMPRESE SCI, TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunita oggi all’Aquila, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato uno schema di accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo (dipartimento Territorio-Ambiente) e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani–Abruzzo (ANCI Abruzzo).

Si tratta di un’intesa finalizzata a definire le attività volte allo sviluppo ed alla diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile e ogni attività anche di carattere formativo, operativo e tecnico utile ad assicurare sempre più efficaci ed efficienti interventi di protezione civile.

Sempre su iniziativa di Marsilio, approvata la proposta di Regolamento teso a disciplinare le procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e di concessioni di aree demaniali. L’obiettivo è quello di disciplinare i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche, delle concessioni idrauliche e delle concessioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale nonché i criteri per il calcolo degli eventuali canoni.

Approvato, poi, uno schema di Protocollo di Intesa finalizzato all’accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e l’Unione Comuni Comunità Enti Montani – Delegazione Abruzzo (UNCEM Abruzzo). Visto che, nell’ambito del codice di protezione civile, costituiscono attività di competenza della Regione Abruzzo, le attività volte alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio e che tali attività richiedono supporto e collaborazioni con istituzioni pubbliche rappresentative degli Enti che operano nelle aree montane, l’UNCEM Abruzzo), in virtù dei rapporti istituzionali e delle collaborazioni consolidate nel tempo, ha manifestato interesse alla stipula di un’apposita Intesa.

Su input dell’assessore, Daniele D’Amario, ed alla luce della Legge regionale n. 24 del 2020 che consente di erogare contributi a beneficio dei Comuni abruzzesi per la realizzazione di nuove aree sosta camper, la ristrutturazione o ampliamento di aree di sosta attrezzate già esistenti, riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan, la Giunta ha stabilito le linee di indirizzo per la concessione di tali contributi. In particolare, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, devono garantire un’equilibrata dislocazione delle aree nel territorio regionale nonché la presenza di aree attrezzate nei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

Su input del vice presidente della Giunta, Emanuele Imprudente, sono state previste misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico in caso di carenza o emergenza idrica che può determinarsi nell’ambito del sistema acquedottistico del Ruzzo, con conseguente necessità di attivare in tempi brevi il potabilizzatore di Montorio al Vomano (Teramo), mediante il prelievo di acqua dalle condotte di Enel in località Venaquila, al fine di garantire i volumi necessari per l’uso idrico potabile del comprensorio provinciale.

Riguardo ad interventi nel settore agricolo e agroalimentare, approvato il programma annuale degli interventi a gestione diretta di ricerca e sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione per l’anno 2021 tra i quali il progetto PRO.ZAFF dell’Università degli Studi dell’Aquila incentrato sullo sviluppo di protocolli colturali per la produzione di zafferrano volti al miglioramento dello stato fisiologico delle piante ed alla salvaguardia della coltura contro il fungo patogeno Fusarium Oxysporum.

A tal proposito, prorogata l’autorizzazione all’Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato, fino al 31 dicembre 2022, tenuto conto del cronoprogramma proposto dalla società Ruzzo Reti S.p.A. per la risoluzione delle problematiche di ostruzione dell’opera di presa dall’invaso di Piaganini al fine di far cessare definitivamente lo stato di emergenza che ormai si protrae da diversi anni.

Via libera all’Accordo tra Regione e l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA Abruzzo, per la concessione di un contributo volto alla definizione di un sistema di monitoraggio attraverso la fornitura di indicatori per la valutazione ambientale degli strumenti pianificatori regionali (set di indicatori condivisi).

Nel dettaglio, viene previsto l’affiancamento ai Comuni coinvolti nella sperimentazione per la gestione del processo di VAS nell’ambito della pianificazione urbanistica, l’approfondimento dello studio avviato dall’Università degli Studi di L’Aquila – DICEAA sugli indicatori da utilizzare all’interno della Regione Abruzzo volto ad individuare, tra quelli selezionati, gli indicatori che per popolabilità e rappresentatività costituiscono il set più idoneo ed infine il coinvolgimento dei Servizi regionali nella definizione degli indicatori più idonei all’attività di pianificazione del Servizio interessato.

Disco verde anche allo schema di atto di concessione di Fondi Sviluppo e Coesione in favore dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo per le attività di consulenza, relativamente all’anno 2021, nelle aziende agricole attive nella produzione primaria. Del resto, la riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 del Decreto Crescita per Interventi a sostegno della filiera agroalimentare di contrasto all’emergenza Covid”, è prevede, nell’ambito degli interventi a sostegno della filiera agroalimentare di contrasto all’emergenza Covid, fra l’altro, di finanziare l’intervento a sostegno dei “Servizi di consulenza aziendale nel settore zootecnico”, per un importo di euro 820 mila.

Approvate integrazioni al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2023. In particolare, viene integrato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021 – 2023 relativamente alla proroga, fino al 31.12.2022, dei contratti a tempo determinato in essere presso l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ed in scadenza al 31.12.2021.

Su proposta dell’assessore allo Sport Guido Liris, la Giunta ha finanziato 13 eventi sportivi per un valore complessivo di 200mila euro. Le risorse sono così suddivise: al Comune dell’Aquila andranno € 9.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata” Corrilaquila con noi 2021″; € 9.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata ” 5^ Edizione Gran Fondo Città dell’Aquila” ; al Comune di Castel di Sangro invece saranno erogati € 25.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata “Internazionale di Calcio “Italia -Serbia U23 ed Italia -Croazia femminile”; al Comune di Sulmona € 10.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata “Campionato Italiano di Società Allievi su Pista – Gruppo Adriatico”;

al Comune di Pescara € 17.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata Evento pugilistico “Torneo internazionale Gabriele D’Annunzio”; € 8.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata XXVI^ edizione “Regata dei Gonfaloni -4^ Trofeo Memorial “Giovanni Verzulli”; € 5.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata “Campionato Italiano Juniores Class e Windsurfer 2021 e Regata Nazionale”; € 60.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata 74^ Edizione “Trofeo Matteotti”; € 20.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata 12^ Edizione Campionato Europeo di Pallacanestro per non udenti 2021; infine € 8.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata Internazionale di Beach Volley – X^ Edizione “AIBVC BPER Italian Tour”;

al Comune di Montesilvano € 5.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata Nazionale di Scherma “1^ Prova di Qualificazione di Zona 2 e “1^ Prova Nazionale Cadetti”; € 20.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata Campionati Italiani a Squadre di Scacchi “CIS Master e Finale CISF 2021”; infine, al Comune di Nocciano spetteranno € 4.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata “XV° Trofeo delle Regioni Enduro”.

Decisa, su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, la costituzione di un elenco regionale dei medici tutori per i corsi triennali di formazione specifica in medicina generale.

Adottato, sempre su proposta dell’assessore Verì, il Piano regionale di prevenzione 2021-25 nel rispetto della visione, dei principi, delle priorità e della Struttura del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP).

In merito alla medicina penitenziaria, la Giunta ha approvato un provvedimento che fornisce indicazioni alle Aziende Sanitarie Regionali affinché vogliano prevedere, in favore dei medici che garantiscono l’assistenza sanitaria di base presso i Presidi Sanitari Penitenziari, afferenti alle Unità Operative di Medicina Penitenziaria, un compenso pari a 60 euro orarie onnicomprensive, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, viste le peculiari condizioni di lavoro in cui operano e la difficoltà a reperire tale personale.

Approvato, su iniziativa dell’assessore Pietro Quaresimale, il programma delle attività formative del biennio 2022-23 per i maestri di sci.

Nell’ambito del PNRR, approvate, su proposta dell’assessore D’Amario, le Linee di indirizzo regionali per l’attuazione di Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante, individuati dalle Regioni e Province autonome, d’intesa con i Comuni, attraverso loro Delibere di Giunta e la successiva selezione di un progetto un Progetto pilota regionale per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo caratterizzato da un indice di spopolamento progressivo e rilevante.

Via libera allo schema di Protocollo d’intesa per la realizzazione di borse lavoro per l’utenza psichiatrica tra la Regione Abruzzo e la A.S.L. di Pescara – Dipartimento Salute mentale. A tal proposito, la Biblioteca “G. D’Annunzio” e la Biblioteca “F. Di Giampaolo” di Pescara hanno intrapreso nel tempo una proficua collaborazione con il Dipartimento di salute mentale dell’A.S.L. di Pescara, favorendo l’inserimento nel proprio contesto lavorativo degli utenti psichiatrici detentori delle borse-lavoro, queste ultime intese quali strumenti riabilitativi con durata limitata e non costituenti reddito da lavoro dipendente.

La Giunta regionale, su proposta dall’assessore allo Sviluppo economico, Daniele D’Amario, ha approvato i criteri e le modalità di assegnazione dei ristori alle imprese localizzate nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici per la mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione invernale 2020/2021. Si tratta di linee di indirizzo per la predisposizione ed approvazione di un successivo Avviso pubblico.

Deliberato, sempre su proposta dell’assessore D’Amario, anche lo schema di atto di concessione per le attività di commercializzazione ed internazionalizzazione delle imprese nel settore agroalimentare Expo 2020 Dubai per un importo di spesa pubblica complessiva pari a 300mila euro, in favore dell’ARAP, l’Agenzia Regionale per le Attività Produttive, in qualità di soggetto deputato a definire e coordinare le attività necessarie alla partecipazione della Regione ad Expo Dubai 2020.

Approvato, poi, il programma annuale dell’attività regionale di Protezione Civile, contenente gli obiettivi e le relative priorità` ed i progetti da realizzare nell’anno 2022.

Infine, su proposta dell’assessore Nicoletta Verí, via libera al rinnovo triennale del protocollo d’Intesa della convenzione attuativa con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dando atto, tra l’altro, che l’elenco aggiornato delle strutture, attraverso cui vengono assicurate ai lavoratori abruzzesi infortunati sul lavoro o tecnopatici le prestazioni sanitarie riabilitative ed integrative, è pubblicato, a cadenza annuale, nell’apposita sezione del sito web istituzionale della Regione.