GIUNTA ABRUZZO: 4,2 MILIONI PER PIANO ASSUNZIONI 2025-2026

L’AQUILA – La giunta regionale abruzzese, sempre con la manovra di Assestamento, approvata nella seduta di oggi, ottemperando ad un impegno assunto anche con le organizzazioni sindacali, ha previsto il rifinanziamento del Programma delle assunzioni dell’Ente per circa 4,2 milioni di euro sul 2025 e sul 2026 ed il ripristino dell’accantonamento per la gestione del trattamento di quiescenza del personale dipendente. È stata anche inserita una norma programmatica per il possibile finanziamento della realizzazione della sede unica regionale di Pescara.