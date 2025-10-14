GIUNTA ABRUZZO: 655MILA EURO A COMUNI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, L’ELENCO

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta dell’assessore allo Sport e al Bilancio Mario Quaglieri, ha assengato ai Comuni della Regione Abruzzo, quale compartecipazione alla spesa per la realizzazione di manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale, contributi per un ammontare complessivo di 655mila euro così ripartito:

• Comune di Alba Adriatica; “La Stratosferica” del Comune di Alba Adriatica (TE) 50.000,00 €

• Comune di Avezzano; Internazionale FIVA e ASI “Abruzzo Gran Tour e circuito di Avezzano 2025”, del Comune di Avezzano 40.000,00 €

• Comune di Avezzano; “Trofeo Libertas 2025 – corsa su strada 10 km”del Comune di Avezzano 20.000,00 €

• Comune di Barrea; campionati Italiani Sci Fondo U16 del Comune di Barrea 10.000,00 €

• Comune di Castel del Monte; “Nova Eroica Gran Sasso”, del Comune di Castel del Monte 60.000,00 €

• Comune di Città Sant’Angelo (PE); “Spartan Città Sant’Angelo 2025” 50.000,00 €

• Comune di Controguerra; “XXVII ed. Corsa di San Martino” 8.000,00 €

• Comune di Fara San Martino (CH); “4° Festival della Montagna – Fara San Martino” 15.000,00 €

• Comune di Fossacesia; “Terza Granfondo Trabocchi-Maiella” 10.000,00 €

• Comune di Francavilla al Mare; Tennis “ATP Challenger 75” del Comune di Francavilla al Mare 55.000,00 €

• Comune di Giulianova; Preliminari Coppa dei Campioni “Basket in Carrozzina” del Comune di Giulianova 20.000,00 €

• Comune di L’Aquila; III ed. “International Futsal Trophy”, del Comune dell’Aquila 20.000,00 €

• Comune di L’Aquila; “La Partita del Cuore 2025 – La Rivincita”, del Comune dell’Aquila 30.000,00 €

• Comune di Mosciano Sant’Angelo; “Rosso tra le Torri – 6° edizione” 10.000,00 €

• Comune di Ovindoli; Campionati italiani “Children Sci Alpino” del Comune di Ovindoli 20.000,00 €

• Comune di Ovindoli; Manifestazione sportiva podistica XTerra Abruzzo Trail Run del Comune di Ovindoli 10.000,00 €

• Comune di Penne; Calcio giovanile “Trofeo Morandini” del Comune di Penne 20.000,00 €

• Comune di Pescara; “Campionato Europeo Veterans”, del Comune di Pescara 20.000,00 €

• Comune di Pescara; Handball “Finali Nazionali Giovali U16 e U18 maschili e femminili”, del Comune di Pescara 10.000,00 €

• Comune di Pescara; Campionato italiano di pattinaggio corsa indoor 2025 e Trofeo Skate Italia, del Comune di Pescara 10.000,00 €

• Comune di Pescara; Calcio giovanile U15 “Scudetto Cup Gabriele D’Annunzio” del Comune di Pescara 23.000,00 €

• Comune di Pescasseroli; “Gran Fondo MTB Parco Nazionale d’Abruzzo”, del Comune di Pescasseroli 8.000,00 €

• Comune di Pratola Peligna; Ciclismo “Blockhaus Marathon” del Comune di Pratola 5.000,00 €

• Comune di Roseto degli Abruzzi; “1^ FMI Camping Trophy 2025” del Comune di Roseto 10.000,00 €

• Comune di Roseto degli Abruzzi; “Abruzzo Trail – MAGS Experience” del Comune di Roseto 20.000,00 €

• Comune di Sant’Egidio alla Vibrata; “8° Raduno nazionale” 4.000,00 €

• Comune di Scanno; Triathlon “X-terra World Tour 2025 Lake Scanno” del Comune di Scanno 40.000,00 €

• Comune di Silvi; “Silvi Beach Volley Cup 2025” del Comune di Silvi 20.000,00 €

• Comune di Torrevecchia Teatina; 3^ed. “Granfondo Torrevecchia Teatina Diemme sport” del Comune di Torrevecchia Teatina € 10.000,00 €

• Comune di Trasacco; 3 ed. “Trofeo nazionale di pallavolo” del Comune di Trasacco 20.000,00 €

• Comune di Villavallelonga (AQ); Manifestazione sportiva cicloturistica Tour Bike della Transumanza “Sul cammino degli avi pastori” del Comune di Villavallelonga 7.000,00 €