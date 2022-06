GIUNTA ABRUZZO: 7.4 MLN PER VIABILITA’, PROMOZIONE TURISTICA, IMPIANTI SPORTIVI, ECCO GLI INTERVENTI

L’AQUILA – La giunta regionale dell’Abruzzo, su proposta dell’assessore al Bilancio Guido Liris, ha approvato una variazione di bilancio per soddisfare le richieste pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti dell’ente, di importo complessivo di circa 7,4 milioni di euro.

Stanziati, in particolare, 1,7 milioni di euro per la sistemazione stradale per Giro d’Italia e Tirreno Adriatica 2022, un milione per il ripristino post-terremoto 2009 dell’edificio ex Ipab dell’Aquila, 2 milioni di euro circa per la realizzazione di iniziative per il rafforzamento della promozione turistica, 1,1 milione di euro per interventi per fronteggiare l’emergenza Covid a favore dei Comuni costieri.

E ancora, 307mila euro circa per la riqualificazione degli impianti sportivi comunali, 483mila euro per il Pon Inclusione 2014-2020-Interventi di capacity building a favore degli ambiti territoriali, 170mila euro circa per la promozione dell’eco-efficienza negli edifici pubblici, 574mila euro per interventi a sostegno dei servizi di consulenza aziendale nel settore zootecnico.

Stanziati, inoltre, 26mila euro circa per l’accoglienza dei genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia.

L’esecutivo, sempre su proposta di Liris, ha poi approvato il programma di reinvestimento dei proventi dell’alienazioni degli alloggi per l’annualità 2021 dell’Ater di Lanciano (Chieti) e il programma di utilizzo dei proventi derivanti dalle vendite di alloggi Erp riferiti all’annualità 2021.