GIUNTA ABRUZZO: ACCORDI DICASTERO EVANGELIZZAZIONE PER GIUBILEO E OCCUPAZIONE CITTADINI STRANIERI

L’AQUILA – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura Roberto Santangelo approvato lo schema di accordo tra la Regione Abruzzo e il Dicastero per l’Evangelizzazione – Sezione per le questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo, con sede in Città del Vaticano, che regola i rapporti tra le due istituzioni. L’obiettivo è realizzare un affiancamento ed eventuale compartecipazione agli eventi ed altre iniziative che si organizzeranno in occasione del Giubileo 2025.

Assegnato, per l’annualità 2025, un sostegno economico, dell’importo complessivo di € 350.631,02 ai seguenti Comuni interessati dal passaggio di competizioni ciclistiche su strada: Tagliacozzo € 180.000,00, Trasacco € 30.631,02, Corropoli € 70.000,00, Castel di Sangro € 70.000,00.

Presa d’atto dello stato di consistenza e sviluppo della rete ferroviaria regionale approvato dal cda della società TUA.

Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri individuati, ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2024, gli enti, le aziende e le società che compongono il Perimetro di consolidamento della Regione Abruzzo, oltre alla Regione stessa in qualità di capogruppo.

Autorizzato il Comune di Picciano alla riserva di un alloggio da assegnare per la durata massima di due anni, per far fronte ad una situazione di emergenza abitativa.

Su proposta dell’assessore Tiziana Magnacca approvato lo schema di protocollo di intesa per favorire l’occupabilità dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e altri cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità.