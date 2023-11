GIUNTA ABRUZZO: ACCORDO ELEZIONI CON MINISTERO, INCARICHI DIRIGENTI, CONFERMA DG ASL L’AQUILA

L’AQUILA – Si è riunita oggi la giunta regionale per l’adozione di una serie di provvedimenti.

Su proposta del presidente Marco Marsilio approvato lo schema di intesa con le prefetture e uno schema di accordo con il ministero dell’Interno da stipulare in occasione dell’elezione del presidente della giunta e del consiglio regionale della Regione Abruzzo prevista per il 10 marzo 2024. In occasione del rinnovo degli organi regionali, infatti, la Regione Abruzzo dovrà applicare la legge n. 9/2013 e s.m.i., gestendo autonomamente l’intero procedimento elettorale, stante la non concomitanza con altre tornate elettorali. E’ per questo che si rende necessario l’ausilio di competenze in materia di procedimento elettorale affinché la Regione si avvalga della consolidata esperienza delle Prefetture e del Ministero dell’Interno per quanto riguarda i servizi e le procedure elettorali.

La Giunta, nell’ambito del Masterplan per l’Abruzzo, ha preso atto e approvato lo schema dell’accordo e il relativo Programma di valorizzazione, nell’ambito della procedura di acquisizione al patrimonio della Regione Abruzzo, di una porzione del compendio immobiliare “Ex Caserma Bucciante” di Chieti, per realizzare un polo culturale integrato, che preveda anche la riallocazione della Biblioteca provinciale “A.C. De Meis”. L’Amministrazione provinciale di Chieti, in qualità di soggetto attuatore, assume l’obbligo di realizzazione di tutte le opere necessarie a rendere l’immobile idoneo per ospitare la Biblioteca.

Attraverso tale progetto, a Chieti, nel centro storico, vedrà costituito un comprensorio immobiliare di grande risalto storico-architettonico che ospiterà la culla della cosiddetta “Cittadella della Cultura”, in cui saranno valorizzate la vivacità culturale cittadina e della stessa Regione nonché le diverse anime che compongono il tessuto socio – formativo.

Approvato il disegno di legge di modifica della legge regionale n. 46 del 2019, al fine di rendere pienamente autonoma l’Agenzia di Protezione civile.

La giunta regionale ha deciso poi di proporre al Consiglio delle Autonomie Locali la rimodulazione del Piano triennale della Viabilità regionale 2008–2010, formalizzata dalla Provincia dell’Aquila, per un importo pari ad € 850.000,00, per “S.S.V. Avezzano-Sora (SS n. 690) Lavori di realizzazione di un sottopasso di collegamento alla S.P. n.67 di “San Vincenzo Valle Roveto”, con l’intervento di pari entità, riguardante “Interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento ed adeguamento della rete stradale di competenza provinciale: Opere di messa in sicurezza della S.P. 66 – S.P. 67 – S.P. 68 – S.P. 90 – S.R. 82”.

Su proposta del vice presidente Emanuele Imprudente, affidato il servizio di assistenza tecnica alla Società in house FIRA Spa ed approvato lo schema di convenzione per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione per la gestione delle risorse idriche nell’ambito del territorio regionale relativo al Distretto dell’Appennino centrale.

Approvate le linee guida per il riconoscimento dei Distretti del cibo che includono anche i distretti biologici e approvato l’addendum all’accordo sottoscritto tra il Dipartimento Agricoltura (DPD) della Regione Abruzzo ed il Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente – MESVA, dell’Università dell’Aquila, finalizzato alle attività di studio, conoscenza e ricerca a supporto della conoscenza e gestione dei Siti Natura 2000.

Via libera allo schema di accordo tra il dipartimento Agricoltura DPD della Regione Abruzzo ed il Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente – MESVA dell’Università dell’Aquila, per la conoscenza e gestione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale degli Alberi Monumentali della Regione Abruzzo.

Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri, conferito l’incarico a Daniela Ronconi di dirigente regionale del servizio “Prevenzione dei rischi di Protezione civile”, sede L’Aquila, incardinato nell’Agenzia regionale di Protezione civile e ad interim l’incarico a Elvira Di Vitantonio quale dirigente del Servizio “Competitività Agricoltura” del Dipartimento Agricoltura.

Presa d’atto delle ordinanze n. 53 del 15 maggio 2023 e n. 63 del 27 luglio 2023 del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Su proposta dell’assessore Daniele D’Amario, la giunta ha recepito la proposta di partecipazione alla manifestazione L’Artigiano in Fiera di Milano da parte della camera di commercio Chieti-Pescara, nonché la proposta di partecipazione al Forum Adriatico dell’Innovazione “Visionaria”, come indicata dall’ Agenzia di Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA Chieti-Pescara. Stabilita la partecipazione finanziaria della Regione Abruzzo ai suddetti progetti per un importo pari a € 179.000,00 di cui € 144.000,00 per Artigiano in Fiera e € 35.000,00 per “Visionaria”.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì approvate le risultanze della verifica sugli obiettivi conseguiti dal direttore generale dell’Asl Avezzano, Sulmona, l’Aquila da effettuarsi alla scadenza dei ventiquattro mesi dall’incarico. Confermato l’incarico del Direttore Generale.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì via libera alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’I.Z.S. dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo per l’adozione di una nuova organizzazione dell’Ente.

Presa d’atto e approvazione del documento tecnico “”Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il trattamento del Disturbo Borderline di Personalità” redatto nell’ambito dell’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo con il contributo del servizio Programmazione socio-sanitaria e del Gruppo tecnico.