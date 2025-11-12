GIUNTA ABRUZZO: ACCREDITAMENTI STRUTTURE SANITARIE E AGGIORNAMENTO TERMINI PROCEDURE PRECARI

L’AQUILA – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, sulla base dei pareri tecnici dell’ASR, ha rilasciato i seguenti accreditamenti:
in favore della Fondazione Papa Paolo VI, accreditamento definitivo del Centro Paolo VI, con sede in Pescara, con una dotazione di n. 25 posti letto per la Residenza di Riabilitazione Estensiva (RRE) e di n. 70 posti/die per la Struttura semiresidenziale di riabilitazione (SSR).
in favore del Consorzio Health Technology Laboratory – HTL, accreditamento definitivo per l’erogazione di prestazioni di Medicina di laboratorio ambulatoriale.
in favore della Società NOVA SALUS SRL, accreditamento definitivo della struttura di Riabilitazione in Trasacco, con una dotazione di n. 35 posti letto di Residenza di Riabilitazione Estensiva (RRE).
in favore della società TIEMME s.r.l., accreditamento ex. art. 12, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., della RADA “Il Castello” con sede in Crecchio (CH), con una dotazione di n. 40 Posti letto
in favore della Società TIEMME s.r.l., relativamente alla Residenza Protetta Anziani “T. Berardi” con sede in Ortona (CH), accreditamento di base per l’erogazione di prestazioni in regime residenziale con una dotazione di n. 80 posti letto di RESIDENZE ASSISTENZIALI ANZIANI (RAA).
Sempre su proposta dell’assessore Verì, disposto l’aggiornamento dei termini temporali per le procedure di stabilizzazione del personale precario del SSR: il termine del 31 dicembre 2024, ove previsto, è sostituito dal termine del 31 dicembre 2025.
In tal modo si confermano le Linee guida nel loro contenuto sostanziale, intendendosi aggiornate al 31 dicembre 2025 in conformità alla disciplina vigente.
