GIUNTA ABRUZZO: AGGIORNAMENTO DEFR, VARIAZIONE BILANCIO, LISTE ATTESA, LEA, TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2025- 2027 per la presentazione al Consiglio regionale.

Su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, ha recepito il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 147385 del 9/3/2023 e approvato i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche ed ambientali, nonché gli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, applicabili ai fini del regime di condizionalità a decorrere dall’anno 2024 nella Regione Abruzzo.

Approvato lo schema di Accordo di servizio, a sanatoria, tra il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo e l’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (AREACOM) per l’affidamento del servizio specialistico di supporto alla valutazione del CSR Abruzzo 2023/2027 e degli interventi del PSP- PAC 2023/2027 di interesse regionale.

Approvato il “Programma di Azione – anno 2024”, di cui all’art. 4 del protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, CCIAA Chieti-Pescara e Camera di Commercio del Gran Sasso, approvato con dgr n. 381 del 11.07.2022 e siglato il 27 ottobre 2022.

Su proposta dell’assessore al Bilancio e al Personale Mario Quaglieri, approvata variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate:

1) Progetto “Take it slow” per il potenziamento dei flussi turistici Italia-Croazia. € 10.736,00

2) Riprogrammazione risorse PSC Abruzzo- FSC. Realizzazione intervento World Skate Games 2024. € 1.000.000,00

3) Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2014-2022. Servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche. € 296.829,00

4) Progetto “Aeroporto di Pescara – Completamento Aree reparti di volo Enti di Stato”. € 230.980,00

5) PR ABRUZZO FESR 2021-2027. Strategie territoriali OP 5. € 5.248.000,00

6) Progetto “Cittadini e Operatori Sanitari sempre in-formati sul farmaco (COSIsiFA)”. € 100.421,00

7) FSC 2004-2020. Intervento per la promozione ed internazionalizzazione del vino d’Abruzzo. € 700.000,00

8) PNRR. Intervento “Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici”. Piattaforma di telemedicina. € 3.318.790,16

9) PSC Abruzzo 2000-2020. Intervento “Cofinanziamento degli accordi di innovazione del MISE 2022”. € 4.800.000,00

10) Rimborsi degli oneri sostenuti dalle emittenti radio e tv locali per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti, trasmessi in occasione delle campagne elettorali e referendarie. € 32.075,17

11) Risorse statali a seguito aggiornamento del riparto a sostegno dell’associazionismo comunale. € 8.014,56

12) Rimborso per l’acquisto di farmaci innovativi oncologici da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e Finanze. € 10.573.032,56

13) Piano di implementazione della Strategia nazionale di cyber sicurezza. € 2.200.000,00

14) Potenziamento dell’infrastruttura digitale dei sistemi sanitari e incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario. € 4.206.280,57

15) Rete degli sportelli regionali del consumatore. € 307.712,55

16) Rimborsi progetto Digitalmentis. € 10.581,56

17) Offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante. € 217.303,00

18) Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. € 218.077,41

Al fine di consentire il puntuale e tempestivo espletamento delle procedure di gara oggetto di programmazione da parte delle Strutture, approvato l’aggiornamento del Piano triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026.

Su iniziativa dell’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, approvato il nuovo schema di addendum all’accordo di finanziamento con FI.R.A. Spa per il completamento dell’azione 3.5.1 – avviso pubblico “FRISTART”.

In attuazione del piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, la Giunta regionale ha modificato lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e i Comuni sede di Centri per l’impiego che definisce i rapporti amministrativi, finanziari e contabili tra la Regione Abruzzo e i Comuni sede di CPI, introducendo tra l’altro, in caso di accertata indisponibilità di locali idonei da parte del Comune sede di CPI, la possibilità di acquistare l’immobile.

Al fine di attivare la partecipazione delle imprese di settore alla Fiera internazionale MIPEL che si terrà il 25 febbraio a Milano, attraverso apposito addendum alla Convenzione in essere con la Agenzia di Sviluppo Azienda Speciale della CCIAA Chieti-Pescara, integrate di 10.000 euro le risorse destinate alle attività previste dalla Programmazione 2023-2025.

Su proposta dell’assessore all’Istruzione e al Sociale Roberto Santangelo, approvato addendum atto di concessione relativo allo scorrimento delle graduatorie degli studenti idonei alla borsa di studio A.A. 2021-2022.

Ricostituito formalmente, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona A.S.P. n.1 della Provincia di Chieti nella seguente composizione:

dott. Tilli Concezio Gilberto, componente con funzioni di Presidente;

Avv. Augusto Di Boscio, componente;

dott.ssa Paola Di Pietrantonio, componente.

Su iniziativa dell’assessore alla Sanità Nicoletta Verì, approvato il fabbisogno formativo obbligatorio, relativo all’annualità 2025, per i Medici Pediatri di Libera Scelta, per i Medici di Medicina Generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, per gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, demandando alle Aziende Sanitare Locali, con oneri finanziari a carico dei loro bilanci, gli adempimenti relativi agli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi di aggiornamento obbligatori.

Costituito il Comitato Regionale paritetico per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali recepito con Intesa della Conferenza Stato-Regioni.

Presa d’atto del documento tecnico “ottimizzazione del governo delle liste d’attesa” al fine di implementare il sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie. Per le progettualità dettagliate nel predetto documento, previste per un arco temporale di 24 mesi, è stata stimata una spesa massima pari a € 2.500.000, 00 € vincolata ai risultati operativi misurabili attraverso esiti di miglioramento dei processi e risparmio della spesa, secondo i criteri che verranno definiti in sede di monitoraggio dei piani di rientro da parte del dipartimento sanità e che saranno riscontrabili anche con i dati desumibili dalle attività di AREACOM.

Nelle more del completamento della procedura di revisione della normativa regionale attuativa della L. 405/1975 in materia di consultori familiari, assegnato ai Consultori della Regione Abruzzo pubblici e privati in possesso di autorizzazione sanitaria, per l’ultima annualità, un contributo per il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, pari a complessivi € 416.666,62.

In attuazione della vigente normativa LEA, approvato il disciplinare regionale in materia di assistenza protesica ed attività di controllo di competenza delle Aziende Sanitarie Locali. Il provvedimento stabilisce la procedura semplificata per i rinnovi dei dispositivi a favore dei pazienti cronici non suscettibili di variazioni cliniche, regolamenta il percorso assistenziale in materia di protesica nello svolgimento delle varie fasi di prescrizione, autorizzazione, collaudo e follow up e nelle attività di controllo di competenza delle Aziende Sanitarie locali finalizzate alla corretta erogazione dell’assistenza secondo criteri di appropriatezza.

Rinnovato, senza soluzione di continuità e per un ulteriore triennio, il Protocollo d’Intesa e la relativa Convezione attuativa in essere con la direzione regionale INAIL per l’erogazione delle prime cure ambulatoriali e dei trattamenti di riabilitazione fisica extra ospedaliera a favore dei lavoratori infortunati e tecnopatici.