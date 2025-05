GIUNTA ABRUZZO: AMMESSO A FINANZIAMENTO PROGETTO DA 2 MLN, VARIAZIONE BILANCIO, INCARICO DIRIGENTE

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta straordinaria e presieduta dal presidente Marco Marsilio, ha preso atto che, in riferimento all’Avviso pubblico rivolto alle Regioni con Piattaforma tecnologica regionale, il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 55234111 del 18/10/2024 ha ammesso a finanziamento il progetto proposto dalla Giunta Regionale d’Abruzzo assegnando alla Regione un importo complessivo di € 1.972.280.

Su proposta dell’assessore all’Istruzione e Università Roberto Santangelo, presa d’atto dell’approvazione del Piano programma 2025/2027 e del bilancio di previsione 2025/2027 dell’Azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo, di cui rispettivamente alle deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 64 e n. 66 del 20.12.2024.

Sempre su iniziativa dell’assessore Santangelo, la Giunta ha deliberato l’adesione, in qualità di partner associato, al Progetto “CHIAMAMI UOMO”, di cui è capofila la Società Cooperativa Sociale “Una Casa per l‘Uomo” con sede a Montebelluna (TV) al fine di rispondere alla CALL europea FOR PROPOSALS TO PREVENT AND COMBAT GENDER-BASED VIOLENCE AND VIOLENCE AGAINST CHILDREN CERV – 2025 – DAPHNE.

Su proposta dell’assessore al bilancio e al personale Mario Quaglieri, approvata la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione.

Conferito l’incarico “ad interim” di Dirigente del Servizio “Pianificazione Territoriale e Paesaggio” del Dipartimento Territorio – Ambiente al dottor Dario Ciamponi, dirigente del Servizio “Politica Energetica e Risorse del Territorio”.