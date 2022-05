GIUNTA ABRUZZO: APPROVATO BILANCIO PREVISIONE AGENZIA PROTEZIONE CIVILE, TUTTI I PROVVEDIMENTI

PESCARA – La Giunta regionale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia regionale di Protezione civile.

Si tratta di un provvedimento che costituisce presupposto e condizione per dotare l’Agenzia dell’autonomia finanziaria e contabile, utili all’effettiva operatività della stessa, al fine di garantire la piena efficacia dello svolgimento dei compiti delle funzioni di Protezione civile. L’approvazione definitiva del Bilancio da parte del Consiglio regionale è subordinata al parere positivo da parte del revisore legale.

In merito al PNRR Missione 6 Salute, che mira a potenziare e a riorientare il servizio sanitario nazionale per migliorare l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’esperienza pandemica, la Giunta regionale ha preso atto ed approvato il Piano Operativo regionale dello schema di Contratto istituzionale di sviluppo (C.I.S.) previsto dal Decreto del ministero della Salute del 5 aprile scorso.

Infine, in relazione alla scuola per puericultrici “Tecnica 2000” di Avezzano, designati i rappresentanti regionali in seno alla commissione dell’esame di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di puericultrice.