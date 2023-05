GIUNTA ABRUZZO: APPROVATO PIANO INTERVENTI RISORSE IDRICHE, TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – Si è riunita oggi, in seduta ordinaria, la Giunta regionale d’Abruzzo per l’approvazione di numerosi provvedimenti.

Su proposta del presidente Marco Marsilio approvato il programma di interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico ottenuto dalla collazione di quelli elaborati dai singoli geni civili regionali di l’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti, in coerenza con le risorse finanziarie stanziate in bilancio. Prevista una complessiva disponibilità, nel triennio di riferimento (‪2023-2024-2025‬), pari ad euro ‪6.000.000,00‬.

Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri, in vista della ormai prossima scadenza dell’attuale gestione dell’impianto sportivo ‘Le Naiadi’ di Pescara, per garantire la migliore modalità di gestione ed utilizzo del bene di proprietà regionale, l’Esecutivo ha stabilito di non procedere con la dichiarazione di pubblico interesse circa la proposta di Project Financing e di formulare un nuovo atto di indirizzo per avviare una procedura di evidenza pubblica. Si dà mandato al Servizio regionale competente di fruire dei servizi dell’ARIC e a tale riguardo è stato approvato un atto di indirizzo per la concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo contenente una serie di indicazioni per l’espletamento della procedura di evidenza pubblica.

Approvata anche una variazione di bilancio in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti:

1)Interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta € ‪385.050‬,56.

2) Assistenza Tecnica per attuazione misure Programma Garanzia Giovani – fase 2 € ‪121.773‬,80.

3) Risorse a sostegno dell’associazionismo di Comuni e Comunità Montane € ‪122.913‬,71.

4) Recupero funzionale del sistema irriguo € ‪2.205.000‬.

5) Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità € ‪946.722‬.

6) Recupero e completamento funzionale approdo turistico Roseto degli Abruzzi € ‪300.000‬.

7) Incentivi per funzioni tecniche da pagare a favore del personale – Dipartimento DPE € 25.637,31.

8) Riqualificazione area urbana stazione ferroviaria di Pescara € ‪3.975.000‬.

9) Risorse dell’Autorità di Bacino Distrettuale Centrale da trasferire all’APC € 70.110.

10) Polo Agro-Bio-Veterinario Teramo e Hub delle competenze € ‪9.600.000‬.

11) Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico € ‪2.100.000‬.

Su proposta dell’assessore Daniele D’Amario, approvato lo schema di Accordo di Innovazione per la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “IDEA – Informed Decisions for Precision Agriculture” promosso dalla società Tekne Srl. La quota regionale di partecipazione al cofinanziamento del progetto ammonta a complessivi € ‪316.500‬, generando un volume di investimenti sul territorio pari a € ‪10.550.000‬. La finalità dell’intervento risiede nella rilevanza strategica del Progetto, sia in termini di investimenti in ricerca e innovazione attuati in Abruzzo che in termini di ricadute occupazionali significative e di qualità, nel nostro territorio, particolarmente auspicabili per sostenere la competitività delle aziende abruzzesi nel medio periodo, nel settore applicativo “Agrifood”.