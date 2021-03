GIUNTA ABRUZZO: ASP CHIETI, CARTA ITTICA, FORMAZIONE FORESTALE, CARE LEAVERS. I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – Si è riunita oggi, in videoconferenza, la giunta regionale, presieduta da Marco Marsilio, per l’approvazione dei seguenti provvedimenti: su proposta del presidente nominato come commissario ad acta il dirigente regionale del Servizio Genio Civile di Teramo, Giancarlo Misantoni per attuare l’intervento di difesa della costa del comune di Pineto (Teramo), lungo il litorale Nord della foce del Torrente Calvano” per un importo di 950 mila euro a valere sulle risorse del “Masterplan – Piano per il Sud”.

Su iniziativa dell’assessore Emanuele imprudente, adottata la Carta Ittica Regionale della Regione Abruzzo a seguito di una convenzione con l’Istituto Zooprofilattico sperimentale per l’Abruzzo ed il Molise (IZSAM), per la gestione del patrimonio ittico e degli ambienti acquatici e per la predisposizione della Carta. L’IZSAM ha prodotto una bozza di Carta Ittica a seguito della quale è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Si dà avvio ora alla consultazione pubblica.

La giunta ha aderito al progetto FOR.ITALY – Formazione forestale per l’Italia finanziato dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con il Fondo per le Foreste italiane. Il progetto si fonda sulla collaborazione tra diverse regioni e prevede la realizzazione in tutto il territorio nazionale di numerose iniziative in materia di formazione fra cui, a partire dal 2021, di sette progetti di corsi di istruttore forestale. Il centro di Formazione forestale regionale della Toscana è incaricato di organizzare un corso per 15 “Istruttori forestali in abbattimento ed allestimento”, di cui 4 posti riservati ad allievi residenti nella Regione Abruzzo. Con l’adesione al progetto FOR.ITALY si promuove la formazione professionale degli operatori del settore e della filiera bosco-legno al fine di migliorare la loro professionalità, la sicurezza e la salute sui posti di lavoro, nonché di garantire la tutela e la corretta gestione del bosco.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, rilasciato l’accreditamento istituzionale di base, per il regime ambulatoriale di Diagnostica per immagini, alla struttura denominata “Centro Diagnostico Moscardi”, dell’Aquila.

Accordo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per effettuare test diagnostici antigenici rapidi per l’individuazione del sars-cov-2.

Approvata la realizzazione di un’apposita applicazione web per i volontari da adibire a supporto della Campagna vaccinale, che manifesteranno la propria disponibilità oraria alla Asl di riferimento.

Su iniziativa dell’assessore Pietro Quaresimale, l’Esecutivo ha deliberato di aderire alla sperimentazione del progetto “Care leavers” aggiornato, prendendo atto che, in favore della Regione Abruzzo, è impegnata la somma di 102.040,82 euro per la realizzazione di interventi per coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, La giunta ha demandato al Servizio Tutela Sociale – Famiglia tutti gli adempimenti conseguenti ai fini della presentazione del progetto specificando che gli E.C.A.D degli Ambiti distrettuali sociali possono essere gli unici soggetti attuatori del progetto Care Leavers. L’iniziativa, finanziata con risorse del Fondo Povertà di derivazione statale, è rivolta a ragazzi e ragazze destinatari di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che, con ogni probabilità, potranno accedere al Reddito di cittadinanza.

Ricostituita l’Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Chieti.

I membri designati risultano i seguenti: per il Comune di Castel Frentano: Maria Rosa Maio in qualità di rappresentanza della maggioranza e Giustina Susi in qualità di rappresentanza della minoranza; per il Comune di Bucchianico: Brunella Cicalini (maggioranza) e Ercole Mecomonaco (minoranza); per il Comune di Bomba: Carmine Pagliarone (maggioranza) e Valeria Liberatore (minoranza); per la Provincia di Chieti: Luca Paolucci (maggioranza) e Emiliano Vitale (minoranza); per il Comune di Vasto: Joseph Calvano (maggioranza) ; per il Comune di Chieti: Andrea Rondinini (maggioranza) e Mario Colantonio (minoranza); per la Regione Abruzzo, designata Rosetta Santoiemma.