GIUNTA ABRUZZO, ASSEGNO NATALITA’: L’ELENCO DEI COMUNI MONTANI; ACCESSO CREDITO PMI, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi oggi pomeriggio, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha preso atto dell’Accordo di finanziamento per l’istituzione della Sezione regionale del Fondo centrale di garanzia per le PMI, sottoscritto lo scorso 24 aprile, tra la Regione Abruzzo e il MISE, della Convenzione per la delega al MISE, quale Organismo Intermedio nell’ambito del POR FESR Abruzzo 2014 nonché della modifica del Quarto Addendum di maggio 2020, all’Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese), istituito con il contributo del POR FESR Abruzzo 2014-2020 sulla base dei nuovi importi comunicati da Fira.

L’obiettivo è quello di rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale nell’accesso al credito durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In riferimento alla L.R. 32 del 21 dicembre 2021, la giunta ha individuato l’elenco dei Comuni abruzzesi classificati come montani che presentano una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e con un calo demografico superiore a quello della media regionale nell’arco degli ultimi 5 anni o con una popolazione inferiore a 200 abitanti.

L’obiettivo è quello di affrontare due importanti problematiche la natalità e le accentuate difficoltà nelle zone montane e lo spopolamento vero e proprio dato dal declino demografico nelle zone marginali. La legge, infatti, intende fornire una risposta al problema della natalità supportando i genitori con risorse finanziarie che possano aiutarli nell’immediato e concedendo incentivi per coloro che intendano ripopolare queste zone montane trasferendo la propria residenza.

Questo l’elenco dei comuni individuati divisi per provincia.

Provincia L’Aquila: Acciano, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barete, Barisciano, Bisegna, Bugnara, Cagnano Amiterno, Calascio, Campo di Giove, Campotosto, Canistro, Cansano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castellafiume, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cerchio, Civita d’Antino, Civitella Alfedena, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Introdacqua, Lecce nei Marsi, Lucoli, Massa d’Albe, Molina Aterno, Montereale, Morino, Navelli, Ocre, Ofena, Opi, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pacentro, Pereto, Pescasseroli, Pescocostanzo, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Raiano, Roccacasale, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rocca Pia, San Benedetto in Perillis, Sante Marie, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, San Vincenzo Valle Roveto, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villalago, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito.

Provincia Teramo: Arsita, Basciano, Bisenti, Canzano, Castel Castagna, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Montefino, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana.

Provincia Pescara: Abbateggio, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Civitaquana, Civitella Casanova, Corvara, Farindola, Lettomanoppello, Montebello di Bertona, Pescosansonesco, Pietranico, Roccamorice, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera.

Provincia Chieti: Archi, Bomba, Borrello, Montebello sul Sangro, Carpineto Sinello, Casalanguida, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Dogliola, Fara San Martino, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Lama dei Peligni, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montazzoli, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Pizzoferrato, Pretoro, Quadri, Rapino, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, Schiavi di Abruzzo, Taranta Peligna, Tornareccio, Torrebruna, Torricella Peligna, Tufillo, Villa Santa Maria, Pietraferrazzana, Fallo.

La Giunta, inoltre, ha preso atto della spesa certificata per il PO FESR, pari a 48 milioni 500 mila euro, rispetto agli iniziali 58 milioni 500mila euro, quale spesa emergenziale sostenuta dallo Stato per le garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia nel periodo aprile-dicembre 2020.

Sempre su iniziativa del presidente Marsilio, l’Esecutivo regionale ha disposto la riprogrammazione delle economie derivanti dalla programmazione del Piano Sviluppo e Coesione Abruzzo – Fondi Sviluppo e Coesione (2000-2020), per assicurare la copertura finanziaria ai seguenti interventi, per un totale di cofinanziamento FSC pari a 1milione 145mila 903 euro: Comune di Moscufo (costo intervento € 1.600.000,00) con cofinanziamento FSC di 320mila euro; Comune di Fara San Martino (costo intervento € 1.560.000,00) con cofinanziamento FSC di 312mila euro; Comune di Raiano (costo intervento € 819.516,67) con cofinanziamento FSC di € 163mila 903 euro; Comune di Vasto (costo intervento € 1.750.000,00) con cofinanziamento FSC di 350mila euro.

Approvato, su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, il Piano della Regione Abruzzo per la Medicina di Genere 2021. Un approccio innovativo alla diagnosi e cura del paziente. Recepito inoltre, l’accordo, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, sulle “Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione”.

Contestualmente al recepimento dell’Accordo, come prime disposizioni operative, sono state approvate le procedure per l’accesso in medicina riabilitativa intensiva che definiscono i criteri clinici, con relativi strumenti di valutazione (scale validate), in condizioni di appropriatezza nelle unità operative ospedaliere di medicina riabilitativa intensiva per patologie riconducibili alle Categorie diagnostiche maggiori. Recepito anche l’accordo del 17 giugno 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull’aggiornamento in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione. L’applicazione dei nuovi prezzi unitari di cessione decorre dal 1° gennaio 2022.

Su proposta dell’assessore all’Istruzione Pietro Quaresimale, è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Abruzzo e l’Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Pescara (ISIA) per l’ideazione e la progettazione grafica delle caratteristiche dei veicoli, delle divise, dei simboli in dotazione alle polizie locali operanti negli enti locali della Regione Abruzzo.

La Giunta, infine, su proposta dell’assessore Nicola Campitelli, in relazione alla richiesta di proroga dei termini sino al 31 dicembre 2022, per le attività di conferimento/trattamento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati (RUI) di Roma Capitale, ha autorizzato la proroga, sino al 31 luglio 2022, dei conferimenti/trattamenti di rifiuti urbani indifferenziati prodotti da Roma Capitale, per un quantitativo complessivo di 40.500 tonnellate, nelle installazioni di trattamento meccanico-biologico (TMB) di titolarità dell’ACIAM SpA (6.000 tonnellate), ubicata in località “La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ) e della DECO Spa (75.000 tonnellate) ubicata in località “Casoni” nel Comune di Chieti (CH), a seguito dell’accertata compatibilità ambientale e delle potenzialità quantitative disponibili. Ha introdotto alcune modifiche alle condizioni tariffarie in ragione della necessità di una ulteriore compensazione ambientale nei confronti della Regione Abruzzo.