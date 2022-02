GIUNTA ABRUZZO: AVVISO PUBBLICO CRITERI PER ASSEGNO NATALITA’ A FAMIGLIE

L’AQUILA – La Giunta regionale abruzzese, riunita oggi all’Aquila, ha approvato l’avviso pubblico per i criteri, le modalità e i termini per l’accesso da parte dei nuclei familiari all’assegno di natalità in base alla legge regionale n. 32/2021.

L’importo destinato alla realizzazione della misura è pari a 750.000 euro per l’anno 2022 per “Interventi di contrasto allo spopolamento delle aree montane”.

Fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di disporre, nel corso dell’anno, di ulteriori stanziamenti finalizzati a incrementare la dotazione qualora la somma stanziata si dimostrasse insufficiente al fabbisogno rilevato, al fine di contrastare il declino demografico nelle zone montane più marginali.