GIUNTA ABRUZZO: CALENDARIO ITTICO, CONSULTA SALUTE MENTALE, NATALITA’, TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – Si è tenuta oggi, a L’Aquila, la giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsilio, per l’adozione di numerosi provvedimenti.

Approvato lo schema di Accordo quadro da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo e RFI S.p.A. in ” Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione). Tale accordo, valido per cinque anni, è volto a garantire l’infrastruttura necessaria ai servizi ferroviari di competenza regionale.

Approvato, inoltre, un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo e il Formez PA nel marzo 2020 per integrare il progetto di assistenza tecnica con ulteriori attività richieste dalla Regione Abruzzo – Dipartimento di Presidenza, in relazione a nuove incombenze legate sia al nuovo PSC 2000-2020, sia alla programmazione unitaria 2021-2027. Si approva così il nuovo progetto redatto dal Formez con le nuove attività richieste dalla Regione Abruzzo per un importo complessivo di € 3.914.629,00 (di cui € 2.844.629,00 già impegnati). Si tratta di una rimodulazione di risorse a valere sulla dotazione FSC 2014-2020 (per € 1.000.000,00) e POR FESR e FSE Abruzzo 2014-2020 (per € 70.000,00).

Via libera, su proposta del vice presidente Emanuele Imprudente, del calendario ittico 2022 che disciplina per l’anno di riferimento l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione Abruzzo.

Approvato, su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, lo schema di protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo, ANCI Abruzzo e UNCEM Abruzzo, in riferimento alla legge regionale n.32/2021, per contrastare il declino demografico nelle zone montane. L’obiettivo è promuovere iniziative per rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l’insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in questi comuni.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, invece, si è proceduto all’approvazione dell’ avviso con cui si disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dell’incentivo per i nuovi residenti ed i relativi controlli, nonché lo schema di domanda con autocertificazione da inoltrare on line da parte dei cittadini interessati. L’importo previsto ammonta complessivamente a 750mila euro.

Approvato l’atto di concessione, nell’ambito degli interventi legati all’emergenza Covid 19, per la ripartizione della somma complessiva di € 4.100.000,00 da destinare allo scorrimento delle graduatorie degli studenti universitari idonei alla borsa di studio A.A. 2020-2021, da erogare in un’unica soluzione secondo i fabbisogni espressi da ciascuna ADSU regionale.

Su proposta dell’assessore Nicola Campitelli l’Esecutivo autorizza lo schema di accordo tra il Ministero della Transizione Ecologica e la Regione Abruzzo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti c.d. “orfani” (aree potenzialmente contaminate per cui il responsabile non conclude o realizza gli interventi di bonifica) ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo. Il costo complessivo è pari a € 2.534.143,06 .

Istituita inoltre, la Consulta regionale di Salute mentale – CRSM – avente il compito di coadiuvare il Gruppo Tecnico.

Sarà composta dal Direttore del Dipartimento Sanità, Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regione Abruzzo (ASR) o suo delegato, Direttori di Dipartimento di Salute Mentale delle ASL regionali, Direttore REMS Abruzzo-Molise, Dirigente del Servizio del Dipartimento Sanità , dirigente del servizio del dipartimento Sanità competente in materia di contratti con gli erogatori privati, Dirigente del Servizio competente in materia di integrazione sociale e disabilità del Dipartimento regionale Lavoro-Sociale o suo delegato; legali rappresentanti o referenti regionali o locali delle seguenti associazioni rappresentative dei bisogni di utenti e familiari in ambito di salute mentale: – 180 Amici L’Aquila; Altri Orizzonti Onlus, Cittadinanzattiva Abruzzo APS, Presidio Ospedaliero Ortona (CH), Cosma ETS OdV, Di.A.Psi Abruzzo, Percorsi OdV.

Approvato il documento di programmazione regionale denominato il “Piano di preparazione e risposta della Regione Abruzzo ad una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)”, nel rispetto del Piano strategico-operativo nazionale.