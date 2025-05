GIUNTA ABRUZZO: CAMMINO GRANDE CELESTINO, AEROPORTO, VARIAZIONE BILANCIO, TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato lo schema di Convenzione per la disciplina dell’esecuzione dell’Iniziativa RESeed – Progetto di formazione professionale per la riconversione post-bellica e la riqualificazione del settore agricolo in Etiopia.

Al fine di garantire il proseguimento delle attività turistico ricreative in loco, approvate le linee di indirizzo relative alla proroga e al subingresso nella concessione demaniale situata nell’ambito portuale del Comune di Ortona.

La Giunta ha preso atto dell’ammissione a finanziamento del progetto presentato dalla Regione Abruzzo “Il Cammino Grande di Celestino, un Cammino di tutti” per l’importo complessivo di € 1.742.529,00, ha approvato il relativo schema di concessione e, per la realizzazione del progetto, ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa da sottoscrivere con i partner: Enti Parco Nazionale della Maiella, Parco Naturale Regionale Sirente Velino e Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere.

Approvato lo schema di Protocollo di Intesa da sottoscriversi tra la Regione Abruzzo e il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza per il contrasto alle frodi nell’utilizzo delle risorse pubbliche, anche connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Rinnovato il Protocollo di Intesa tra la Regione Abruzzo e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara relativo allo svolgimento di attività di collaborazione per la partecipazione e la gestione di iniziative progettuali di Cooperazione Internazionale, ivi includendo i programmi CTE ed altri programmi europei a gestione diretta cofinanziati da risorse comunitarie già approvati.

Approvato il “Piano di attuazione degli interventi – Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Abruzzo 2021 2027 – versione 4.0 – maggio 2025” quale strumento di attuazione del PR Abruzzo FESR 2021 2027 e il “Piano di individuazione delle azioni e delle Strutture Responsabili dell’Attuazione – maggio 2025”.

Espresso l’assenso all’Intesa istituzionale da parte del Presidente della Giunta Regionale in relazione all’intervento di “Progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale per la messa in sicurezza sismica di n. 5 viadotti prioritari dell’autostrada A25 – Stralcio III”.

Su iniziativa del vicepresidente con delega all’Agricoltura e all’Ambiente Emanuele Imprudente, approvato il documento “Redazione degli studi di valutazione ambientale per le attività estrattive nella Regione Abruzzo (nuovi interventi e ampliamenti)”.

Su proposta dell’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, la Giunta ha preso d’atto del “Piano Industriale – Aeroporto d’Abruzzo 2025/2027”, approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 07.05.2025 di SAGA S.p.A.

Su proposta dell’assessore a Salute, Famiglia e Pari Opportunità, Nicoletta Verì, approvata la proposta progettuale “Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia – anno 2024” che stabilisce gli indirizzi programmatici per la destinazione delle complessive risorse di € 1.168.731,45.

Su proposta dell’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, la Giunta ha preso atto dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, ANCI e UPI sullo schema relativo alle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata di inizio attività, il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire e la comunicazione d’inizio lavori asseverata e ha approvato la modulistica unificata e standardizzata regionale in materia edilizia adeguata al suddetto Accordo.

Su proposta dell’assessore al Personale e al Bilancio Mario Quaglieri, disposta la prosecuzione dell’incarico di Direttore Generale della Giunta della Regione Abruzzo ad Antonio Sorgi, a titolo gratuito, a far data dal 1 giugno 2025 e sino al massimo al 31 dicembre 2025.

Approvata la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate e le conseguenti variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027.