GIUNTA ABRUZZO: CDA ASP2 L’AQUILA, INCARICHI, DIFFERENZIATA, DISTURBI NUTRIZIONE, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha determinato il livello di raccolta differenziata relativo a ciascun Comune del territorio regionale, ai fini dell’applicazione del Tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica, attraverso l’approvazione dei dati del “19° Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani – Anno 2023”.

Approvato il Piano annuale dei controlli interni di regolarità amministrativa per l’anno 2025.

In ragione delle esperienze maturate dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, approvato lo schema di polizza fideiussoria o bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni relative allo smaltimento o al recupero di rifiuti.

Presa d’atto di quanto approvato con Determinazione direttoriale recante “Carta dei Rischi Locali di Valanga (C.R.L.V.) del Comune dell’Aquila.

Presa d’atto della Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione 2025/2027 dell’Agenzia stessa.

Approvato lo schema di rinnovo dell’Accordo di Adesione e Interoperabilità con il Ministero del turismo e l’Agenzia Nazionale del Turismo (Enit) relativo alla fornitura di dati e contenuti verso il Tourism Digital Hub (TDH).

Su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Ambiente e Sistema idrico, Emanuele Imprudente, la Giunta ha espresso indirizzi in riferimento al programma di restituzione, da parte dei cinque Consorzi di Bonifica Abruzzesi, degli importi erogati dalla Regione Abruzzo negli anni 2018 e 2020 a titolo di fondi di rotazione.

Previste le misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico in caso di carenza o emergenza idrica che può determinarsi nell’ambito del sistema acquedottistico del Ruzzo, con conseguente necessità di attivazione del potabilizzatore di Montorio al Vomano (TE), mediante il prelievo di acqua dalle condotte di Enel in località Venaquila.

Su proposta dell’assessore ai Trasporti, Lavori pubblici e Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, aggiornato il Dossier Sbarramenti e Invasi.

Con lo sviluppo del catasto si dispone di uno strumento di organizzazione completa delle informazioni relative agli sbarramenti esistenti nel territorio regionale, al fine di gestire in maniera integrata sia la componente descrittiva di tipo generale, tecnico ed amministrativo, sia la componente geografica relativa alla localizzazione degli impianti.

Aggiornato altresì il catasto degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici minori esistenti sul territorio della Regione Abruzzo.

Revisionata e aggiornata la disciplina relativa all’esame di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

Su iniziativa dell’assessore a Istruzione e Politiche Sociali, Roberto Santangelo, recepita l’Intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali concernente la ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per gli anni 2024, 2025 e 2026 e approvato il Piano triennale denominato “A.M.A. Arte Musica Abruzzo Giovani”.

Ricostituito formalmente il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 2 della Provincia di L’Aquila nella seguente composizione: dott. Aldo Russo, componente con funzioni di Presidente; dott. Goffredo Giannandrea, componente; geom. Angelo D’Agostino, componente.

Approvato lo schema di protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e la Regione Abruzzo per la programmazione e il funzionamento delle sezioni primavera sul territorio regionale.

Su proposta dell’assessore al Personale, Mario Quaglieri, approvata la revisione parziale dell’assetto organizzativo del Dipartimento “Agricoltura”.

Conferito a Camillo Odio, dirigente del Servizio “Flussi Informativi e Sanità Digitale”, l’incarico “ad interim” di dirigente del Servizio “Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti” del Dipartimento Sanità.

Su proposta dell’assessore a Attività Produttive e Lavoro, Tiziana Magnacca, in risposta all’esigenza di semplificazione amministrativa e soprattutto per uniformare il procedimento amministrativo a livello regionale, approvate le “Linee Guida di organizzazione e Funzionamento Suap”.

Su iniziativa dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, presa d’atto della modifica dell’articolazione logistico-organizzativa del consorzio ATQ.

Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) anziani e disabili istituto Don Orione di Avezzano, dello Stabilimento termale Terme Alte di Rivisondoli, del Centro di riabilitazione della Fondazione Piccola Opera Charitas di Giulianova e dell’Ambulatorio dedicato per Autismo di Sant’Egidio alla Vibrata.

Presa d’atto trasferimento sede, cambio denominazione ed accreditamento della Residenza Assistenziale Anziani (RSA) Villa D’Annunzio di Fossacesia.

Accreditamento della Fondazione Anffas onlus di Teramo, del Centro di riabilitazione della Fondazione Padre Alberto Mileno di Vasto, della Struttura psichiatrica di Lanciano e dei Centri di riabilitazione di Gissi e di Vasto della Fondazione Padre Alberto Mileno.

Adottate disposizioni in merito ai procedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture eroganti prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), in attuazione di quanto previsto ai sensi delle vigenti DGR.

Presa d’atto e approvazione dei documenti tecnici per il “percorso diagnostico terapeutico assistenziale PDTA per la Dermatite Atopica” e per la “gestione delle fratture da fragilità e dell’osteoporosi”.

Adottato il Regolamento sul funzionamento delle casse economali delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo.

Presa d’atto delle linee guida di cui allo schema di decreto del ministro della salute per la definizione dei criteri di realizzazione e di funzionamento della piattaforma nazionale delle liste e adozione della versione 1.5 del documento tecnico “specifiche tracciato monitoraggio”.

Presa d’atto e approvazione dei fabbisogni aggiuntivi di accreditamento di prestazioni di specialistica ambulatoriale per i macroaggregati di medicina fisica e riabilitativa FKT e di diagnostica per immagini (radiologia diagnostica e medicina nucleare), con particolare riferimento ai territori delle AASSLL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Teramo.

Approvato il Piano di attività regionale per i Disturbi nutrizione (DNA) redatto da un gruppo di lavoro dedicato, operativo presso l’Agenzia Sanitaria Regionale e dà disposizioni per l’attuazione alle ASL ripartendo tra esse le risorse del Fondo 2024 stanziate dal DM 08.10.2024.

Poiché il provvedimento ministeriale prevede l’obbligo per la Regione di restituire le eventuali somme non spese alla scadenza, è previsto un meccanismo di monitoraggio delle attività e delle spese sostenute, con riserva alla Regione di redistribuire tra le Aziende le somme non spese, al fine di evitare la formazione di residui regionali e massimizzare l’utilizzo delle risorse.