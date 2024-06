GIUNTA ABRUZZO: CONTRIBUTI GIUBILEO, COMMISSIONE PAESAGGIO BORSACCHIO, TUTTI I PROVVEDIMENTI

PESCARA – La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria e presieduta dal presidente Marco Marsilio, ha approvato lo schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e l’Arcidiocesi dell’Aquila per disciplinare gli impegni delle parti interessate e l’erogazione del contributo per l’allestimento degli spazi da destinare all’accoglienza dei presbiteri per le attività da realizzare in occasione del Giubileo 2025. Si tratta di un contributo straordinario a beneficio dell’Arcidiocesi dell’Aquila per il Giubileo 2025, previsto nel bilancio di esercizio 2024-2026, a valere sull’annualità 2024 (per € 100.000) e 2025 (per € 100.000,00).

Ai fini della valutazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area residuale dall’attuale perimetro della Riserva Naturale del Borsacchio, nel Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo), ha deliberato di procedere, come previsto dalla Legge regionale n.4 del 25/01/2024, all’attivazione delle procedure pertinenti alla nomina della Commissione Paesaggio.

Approvate le seguenti iniziative progettuali da presentare come Ente proponente in risposta al Bando AICS 2023, promosso dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, per la concessione di contributi a Iniziative promosse da Enti Territoriali e dalle Organizzazioni della Società Civile. Nello specifico, sono state individuate due iniziative: “FIABA- Formazione Imprenditoriale per l’Autosufficienza Burundese dell’Agroalimentare” definita in co-progettazione con DA.PA.DU Abruzzo ONLUS, da realizzarsi in Burundi nell’ambito dell’intervento A – “Formazione Professionale Occupazione– Imprenditoria” del lotto 1 del bando AICS 2023 e l’iniziativa “RESeed- Progetto di formazione professionale per la riconversione postbellica e riqualificazione del settore agricolo in Etiopia” definita in co-progettazione con la Fondazione MedOr, da realizzarsi in Etiopia nell’ambito dell’intervento A – Formazione Professionale– Occupazione– Imprenditoria” del lotto 1 del bando AICS 2023.

Sempre su iniziativa del presidente Marsilio, la Giunta regionale, nell’ottica della semplificazione amministrativa, ha approvato l’aggiornamento della modulistica unificata e standardizzata regionale, riguardante la SCIA per le strutture ricettive turistiche alberghiere, la SCIA per le strutture turistiche extralberghiere e la SCIA per le strutture turistiche ricettive all’aria aperta e le Comunicazioni di variazione nelle strutture ricettive, l’Asseverazione del Tecnico abilitato e la Notifica ai fini della registrazione. La pubblicazione della modulistica verrà pubblicata sia sul sito internet della Regione che sul portale “Impresainungiorno” semplificando così l’accesso ai richiedenti e demandando, altresì, ai Suap presenti sul territorio regionale la pubblicazione della stessa sui rispettivi siti internet per una maggiore e capillare, oltreché omogenea, diffusione della stessa a livello regionale.

Via libera, su proposta dell’assessore con delega all’Istruzione, Roberto Santangelo, all’approvazione del Calendario scolastico 2024-2025, per le scuole statali e paritarie, stabilendo le date di avvio e chiusura dell’attività didattica come segue: lunedì 16 settembre 2024 data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado; sabato 7 giugno 2025 data del termine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; lunedì 30 giugno 2025 data del termine dell’attività educativa nella scuola dell’infanzia.

Nello specifico, viene stabilita la sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola: per le festività riconosciute dalla normativa Statale vigente, quali tutte le domeniche, il 1 novembre 2024, festa di tutti i Santi, l’8 dicembre 2024, Immacolata Concezione, il 25 dicembre 2024 Natale, il 26 dicembre 2024, Santo Stefano, il 1 gennaio 2025, Capodanno; il 6 gennaio 2025, Epifania; il 20 aprile 2025 (domenica), Pasqua, il 21 aprile 2025, Lunedì dell’Angelo; il 25 aprile 2025, Festa della Liberazione; il 1 maggio 2025, Festa dei Lavoratori, il 2 giugno 2025, Festa della Repubblica; Festa del Santo Patrono.

Inoltre, viene stabilita la sospensione delle lezioni anche per le seguenti giornate individuate dalla Regione con il presente atto, quali il 2 novembre 2024, commemorazione dei defunti, il 3 novembre 2024, sospensione attività didattica; dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi, per le vacanze natalizie; dal 17 aprile 2025 al 22 aprile 2025 compresi, per le vacanze pasquali; ed il 26 aprile 2025, sospensione dell’attività didattica. Infine, si stabilisce che, per l’anno scolastico 2024/2025, i giorni di attività didattiche nella Scuola Primaria e nella scuola Secondaria di 1° e 2° grado sono: dal lunedì al sabato 204 (203 compresa la festa del Santo Patrono), dal lunedì al venerdì 171 (170 compresa la festa del Santo Patrono), nella Scuola dell’Infanzia: dal lunedì al sabato 223 (222 compresa la festa del Santo Patrono), dal lunedì al venerdì 187 (186 compresa la festa del Santo Patrono).

Su input dell’assessore con delega all’Edilizia residenziale pubblica, Mario Quaglieri, l’Esecutivo regionale ha approvato, sulla base della normativa vigente, il Piano di vendita di alloggi ERP proposto dal Comune di Castelguidone con una precedente Deliberazione di Giunta comunale.

Su proposta dell’assessore all’Edilizia scolastica, Roberto Santangelo, approvato lo schema di atto aggiuntivo modificativo che dovrà essere sottoscritto ai fini della proroga del contratto di mutuo con provvista della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e oneri a carico dello Stato per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica per l’importo di € 47.249.829,19.

Approvato, infine, sempre su iniziativa dell’assessore Santangelo, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila per le dimissioni della maggioranza dei componenti. Inoltre, è stato dato mandato al Presidente della Giunta di nominare un Commissario straordinario per la gestione dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L’Aquila fino alla ricostituzione del CdA e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi.