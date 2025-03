GIUNTA ABRUZZO: COOPERATIVE DI COMUNITA’, CICLOVIE, FONDI AGIFOOD, PROROGA INCARICO COMMISSARIO ASP1

L’AQUILA – Si è riunita oggi la giunta regionale, in seduta straordinaria.

Di seguito i principali provvedimenti approvati.

Su proposta dell’assessore Tiziana Magnacca approvato il disegno di legge “Disciplina delle cooperative di comunità per il lavoro e la produzione” che verrà trasmesso al consiglio regionale per l’approvazione.

In Abruzzo, allo stato attuale, ci sono 32 cooperative di comunità attive, quasi tutte ubicate nelle aree interne e aderenti alla rete delle cooperative di comunità regionali. Un numero così elevato, riunito in rete proprio per soddisfare in maniera sostenibile i bisogni di comunità locali definite, potrebbe costituite un forte motore per la crescita socio economica di territori “difficili” come le aree interne e le zone metropolitane periferiche, e quindi, dare una spinta al lavoro dei soci e di chi gravita intorno alle attività delle comunità.

Su proposta del presidente Marco Marsilio, la Giunta ha preso atto del Decreto n. 222/24 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, su “Assegnazione e riparto delle risorse a legislazione vigente destinate alla realizzazione di 6 interventi di ciclovie appartenenti al sistema nazionale di ciclovie turistiche”, che ha confermato per la Regione Abruzzo l’obiettivo di 43 chilometri da realizzare entro il 30/06/2026, con risorse PNRR.

Presa d’atto anche del Progetto di Fattibilità tecnico economica adeguato per il Tratto abruzzese della Ciclovia Adriatica – Tronco 1 e 2 e approvato lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Regione Abruzzo ed i soggetti sub attuatori degli interventi (Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Francavilla al mare, Ortona, Torino di Sangro, Casalbordino , Provincia di Chieti – per Comune di Vasto-, San Salvo) e quello per la disciplina dei rapporti con la Regione Marche, elaborato di concerto con i relativi uffici tecnici, che tiene conto della specificità dell’intervento a carattere interregionale e dei precedenti atti tra le Regioni.

In relazione al riparto, l’importo di € 1.750.000,00 in favore della Regione Marche per la realizzazione del Ponte sul Tronto è stato già impegnato mentre le ulteriori risorse finanziarie disponibili pari ad € 474.702,46 rimangono nella disponibilità della Regione Abruzzo per far fronte ad eventuali oneri aggiuntivi per imprevisti o per permettere lo sviluppo di ulteriori km della medesima ciclovia, nel rispetto delle finalità e procedure previste dal decreto di finanziamento.

Presa d’atto anche degli aggiornamenti periodici dell’Agenzia di Protezione civile, della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.), contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali.

Su proposta dell’assessore Emanuele Imprudente approvato il programma dell’intervento FSC a sostegno della Filiera Agroalimentare di contrasto all’emergenza covid denominato “Commercializzazione ed Internazionalizzazione delle imprese abruzzesi nel settore dell’Agrifood”. E’ stato dato il mandato al Dipartimento Agricoltura di porre in essere tutti gli atti consequenziali, per dare attuazione e piena operatività all’intervento, in favore di ARAP, per un importo di euro 480.000,00, di cui euro 96.000,00 per gli interventi da realizzare nel 2025.

Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo, prorogato l’incarico di Commissario straordinario regionale dell’Azienda di Servizi alla Persona A.S.P. n. 1 della Provincia di Pescara a Emiliano Di Genova fino al 31/12/2025.