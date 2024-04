GIUNTA ABRUZZO: D’ERAMO, “FDI E MARSILIO FACCIANO GIOCO DI SQUADRA, LEGA D’ACCORDO CON FORZA ITALIA”

L’AQUILA – “Per la Lega gli obiettivi prioritari in questo momento sono mettere in campo la migliore compagine di governo possibile che rispecchi le competenze, la storia, l’affidabilità e l’equilibrio politico delle forze in campo e un centrodestra forte e compatto, per fare il bene dell’Abruzzo che si aspetta tanto da questo secondo storico mandato”.

Così in una nota il segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo, sottosegretario al Masaf, confermando come Nazario Pagano, segretario regionale di Forza Italia, deputato e presidente commissione affari costituzionali, l’asse con gli azzurri per la composizione della Giunta regionale d’Abruzzo. (Qui il link)

“Siamo in piena sintonia con Forza Italia sul metodo da attuare nella composizione della giunta regionale. Bisogna partire con il piede giusto. Il presidente Marco Marsilio e Fratelli d’Italia facciano gioco di squadra. Proprio come lo hanno fatto in passato FI e Lega quando erano il primo partito della maggioranza”, conclude D’Eramo.