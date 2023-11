GIUNTA ABRUZZO: DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO, SUPPORTO GESTIONE “CANIS LUPIS”; GLI ALTRI PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – Questi i provvedimenti aggiuntivi approvati dalla Giunta regionale d’Abruzzo nella seduta di martedì 28 novembre.

Su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale differito al 31 dicembre il termine ultimo per l’approvazione del Piano di regionale Dimensionamento della Rete scolastica ed ampliamento dell’Offerta formativa. Le Province di L’Aquila, Chieti, Teramo e Pescara possono presentare gli eventuali nuovi Piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica per l’a. s. 2024-2025, anche eventualmente ad integrazione di quelli già presentati, entro il termine massimo del 18.12.2023; devono essere salvaguardate le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani.

Su proposta del presidente Marco Marsilio, approvati il programma e lo schema di convenzione da stipulare con le Province di Chieti, L’Aquila, Teramo e Pescara oltre ad aver deliberato l’individuazione del criterio e la ripartizione delle somme per il triennio 2023/2025 in relazione all’assegnazione dei contributi regionali per il finanziamento dei programmi provinciali di sistemazione idraulica e degli interventi urgenti sul reticolo idrografico superficiale, sulla base della legge regionale 23 settembre 1997 n. 107. Si tratta, nello specifico, di opere di pronto intervento sugli alvei fluviali per le quali, per ciascun anno di competenza del bilancio, sono stati appostati fondi per 1 milione di euro.

Via libera all’affidamento a Fi.R.A. S.p.A. da parte del Dipartimento Presidenza del servizio di assistenza tecnica al Nucleo regionale di valutazione e verifica degli Investimenti pubblici – NURVV Abruzzo.

Su proposta dell’assessore Daniele D’Amario adottato il programma degli eventi diretti anno 2023 della giunta regionale composto dalle proposte di eventi e di programmi presentate dagli Enti pubblici e privati, con la relativa quantificazione dell’onere finanziario posto a carico della Regione Abruzzo. L’onere finanziario complessivo è pari a euro 600.000,00.

In relazione al sostegno ed alla promozione delle attività d’ambito teatrale svolte da soggetti extra fus (legge regionale 22 agosto 2022, n. 25), approvati il piano di finanziamento e gli indirizzi per il sostegno e la promozione delle attività d’ambito teatrale svolte da soggetti extra Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) per gli 2023/2024. Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 250mila euro (180mila euro per attività teatrali e 70mila euro per spese di investimento), ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato, possono essere rivolte ad attività che, per come organizzate, non presentano un carattere economico e pertanto, il finanziamento pubblico di tali attività non costituisce Aiuto di Stato. I soggetti beneficiari sono i soggetti legalmente costituiti, in forma individuale o in forma di organismi associativi o d’impresa, aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti: a) documentata continuità almeno triennale dell’attività; b) sana ed equilibrata gestione economica e finanziaria ed adeguata struttura tecnica ed organizzativa; c) osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei propri dipendenti e dei consulenti scritturati o delle proprie attività professionali; d) non essere beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo o di altri contributi regionali erogati per le medesime finalità.

Approvato, su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, il Bilancio d’esercizio 2022 consolidato del Servizio sanitario regionale.

Approvato il Progetto dei fabbisogni per la realizzazione del servizio dati a supporto del contratto di “Affidamento per forniture e servizi professionali relativi alla gestione delle Centrali del 118 “Abruzzo Soccorso” per un importo complessivo pari ad € 136.076,59. La giunta ha approvato anche l’allegato tecnico-economico TLC23IH6-ATO della Società TELECOM Italia S.p.a. riguardante “Upgrade servizi telefonici delle Centrali Operative del 118 dell’Abruzzo per attivazione servizio NEA-112” per un importo complessivo pari ad € 162.557,78. In previsione dell’attivazione del NUE-112 Abruzzo è necessario infatti dotare le Centrali Operative del 118 Abruzzo di nuovi flussi telefonici (PRI) per le chiamate in arrivo dal NUE-112. L’importo economico complessivo per la durata di 13 mesi necessario per l’attuazione del Piano è stimato in € 298.634,37.

Via libera, su iniziativa del vicepresidente Emanuele Imprudente, al protocollo d’intesa con il Parco Nazionale della Maiella per il supporto alla gestione della specie “Canis Lupus” in aree antropizzate della regione Abruzzo. L’intesa riguarda la disciplina relativa alla collaborazione di natura tecnica, operativa e scientifica con il Parco Nazionale della Maiella, al fine di approfondire le conoscenze relative alla popolazione di lupo che vive all’interno del territorio della regione Abruzzo, con particolare riferimento ad individui presenti in aree peri-urbane ed urbane, confidenti e/o problematici, attraverso lo studio, il monitoraggio intensivo e, ove necessario, anche mediante analisi genetiche e/o sanitarie ovvero mediante interventi di cattura per traslocazione o captivazione in idonee strutture.

Approvato, sempre su input di Imprudente, alla luce del protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo, CCIAA Chieti-Pescara e Camera di Commercio del Gran Sasso, sottoscritto il 27 ottobre del 2022, il “programma di azione – anno 2023” rispetto al quale, per l’attuazione degli interventi previsti, è stata stanziata la somma complessiva di € 548.930,97, a carico dell’esercizio 2023.