GIUNTA ABRUZZO: ECCO 38 MILIONI PER OSPEDALE SICURO SOSTENIBILE

L’AAQUILA – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, in relazione agli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha destinato la somma di 37 milioni 958mila 268 euro a valere sulle risorse ex articolo 20, a copertura degli 11 interventi originariamente finanziati dal Piano nazionale complementare (PNC).

Nello specifico, sono stati stanziati 1milione 922mila 913 euro per la riqualificazione, con adeguamento alle norme sismiche, dell’Edificio L5 del Presidio Ospedaliero San Salvatore dell”Aquila, 2milioni 904mila 368 euro per adeguamento e la riqualificazione Corpo 1 Ala Bolino del Presidio Ospedaliero di Sulmona (L’Aquila), 3milioni 598mila 840 euro per adeguamento e riqualificazione Corpo 2 Ala Bolino del Presidio Ospedaliero di Sulmona, 1milione 910mila 159 euro per adeguamento e riqualificazione Corpo 3 Ala Bolino del Presidio Ospedaliero di Sulmona, 6milioni 826mila 274 euro per adeguamento Sismico 2° Lotto Ospedale Civile “Mazzini” di Teramo, 2 milioni 177mila 838 euro per miglioramento sismico delle strutture del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Popoli per il fabbricato vecchio relativamente al Corpo 2D, 3milioni 107mila 364 euro per miglioramento sismico delle strutture del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Popoli per il fabbricato vecchio relativamente al Corpo 2°, 1 milione 324mila 398 euro per miglioramento sismico delle strutture del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Popoli per il fabbricato vecchio relativamente al Corpo 3, 5 milioni 146mila 750 euro per miglioramento e adeguamento sismico del Corpo A del Policlinico “Ss. Annunziata” di Chieti, 4milioni 626mila 362 euro per miglioramento e adeguamento sismico del Corpo B, Nodo A/B e Nodo B/C del Policlinico “Ss. Annunziata” di Chieti, 4milioni 412mila 999 euro per miglioramento e adeguamento sismico del Corpo C del Policlinico “Ss. Annunziata” di Chieti.

Via libera al Bilancio preventivo economico, per l’annualità 2025, della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) per un importo complessivo pari a 46 milioni 647mila euro, corrispondente al valore totale della produzione e corrisponde alla quota dei ricavi complessivi che si ritiene sufficiente per la copertura dei costi GSA.