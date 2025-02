GIUNTA ABRUZZO: ELETTRODOTTI, CALENDARIO ITTICO, INTERPORTI, ACCREDITAMENTI SANITA’, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – Si è riunita oggi, in seduta ordinaria, la giunta regionale d’Abruzzo.

Di seguito i principali provvedimenti adottati.

Su proposta del presidente Marco Marsilio, formulata l’intesa da trasmettere al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per la costruzione e l’esercizio degli “elettrodotti aerei 150 kV Guardiagrele – Casoli dalla C.P. Guardiagrele fino al sostegno n° 9 e 150 kV Alanno – Sant’Eusanio dal sostegno n°81 al sostegno n° 91”. L’opera si trova nel Comune di Guardiagrele. TERNA S.p.A., la società proponente dovrà dare attuazione alle prescrizioni espresse nel corso della Conferenza dei servizi al Ministero nonché quelle indicate nei pareri acquisiti nel corso dell’istruttoria.

Raggiunta anche l’intesa per la costruzione e l’esercizio della “Nuova stazione 150/60 kV, denominata Nuova SE Collarmele 2 e annessi raccordi”. L’opera ricade nel Comune di Collarmele. Terna S.p.A. anche qui, dovrà dare attuazione alle prescrizioni espresse nel corso dei lavori della Conferenza dei servizi.

Su proposta del vice presidente Emanuele Imprudente, con delega all’Agricoltura, approvato il Calendario Ittico regionale – anno 2025.

Su proposta dell’assessore Umberto D’Annuntiis accolta la richiesta di proroga al 31 dicembre 2025 per l’ultimazione dei lavori degli interventi di completamento degli interporti Val Pescara e Marsica. Interventi di importo complessivo pari ad € 10.318.003,79.

Assegnato, per l’annualità 2025, un sostegno economico, dell’importo complessivo di € 350.631,02 ai seguenti Comuni interessati dal passaggio di competizioni ciclistiche su strada: Tagliacozzo € 180.000,00, Trasacco € 30.631,02, Corropoli € 70.000,00, Castel di Sangro € 70.000,00.

Presa d’atto dello stato di consistenza e sviluppo della rete ferroviaria regionale approvato dal cda della società TUA.

Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri individuati, ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2024, gli enti, le aziende e le società che compongono il Perimetro di consolidamento della Regione Abruzzo, oltre alla Regione stessa in qualità di capogruppo.

Autorizzato il Comune di Picciano alla riserva di un alloggio da assegnare per la durata massima di due anni, per far fronte ad una situazione di emergenza abitativa.

Su proposta dell’assessore Tiziana Magnacca approvato lo schema di protocollo di intesa per favorire l’occupabilità dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e altri cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, approvato il documento tecnico di aggiornamento del manuale di autorizzazione “Ospedale di Comunità” e il documento tecnico relativo ai requisiti di accreditamento “Ospedale di Comunità”.

Preso atto del parere tecnico rilasciato dall’ASR (Agenzia sanitaria regionale) confermata l’autorizzazione/accreditamento in favore della ASL 04 per:

– Servizio Trasfusionale aziendale del PO di Teramo (sede principale);

– Medicina Trasfusionale del PO di Giulianova (articolazione organizzativa);

– Medicina Trasfusionale del PO di Atri (articolazione organizzativa);

– Unità di Raccolta Sangue del PO di S. Omero (articolazione organizzativa)

La giunta, inoltre, nel prendere atto del trasferimento del Centro Ambulatoriale di riabilitazione e dell’Ambulatorio dedicato per l’Autismo, della Società Sanstefar Abruzzo SPA, ha rilasciato in favore della stessa società l’accreditamento istituzionale per le seguenti strutture:

– Centro Ambulatoriale di riabilitazione, per complessive n. 89 prestazioni ambulatoriali individuali, n. 12 prestazioni ambulatoriali di gruppo, n. 40 prestazioni ambulatoriali domiciliari e n. 10 prestazioni ambulatoriali extramurali individuali;

– Ambulatorio dedicato per l’Autismo, per complessive n. 80 prestazioni, di cui n. 28 ambulatoriali individuali, n. 36 ambulatoriali di gruppo e n. 16 domiciliari/extramurali

Rilasciato l’accreditamento definitivo in favore della Fondazione Padre Alberto Mileno ETS :

– per il Centro di Riabilitazione San Domenico con sede operativa in Avezzano (AQ), in via Macerine, per n. 25 posti di semiresidenze disabili;

– per il Centro di Riabilitazione San Francesco da Paola con sede operativa in Sulmona (AQ) per n. 25 posti di semiresidenze disabili.

Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo approvato lo schema di accordo tra la Regione Abruzzo e il Dicastero per l’Evangelizzazione– Sezione per le questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo, con sede in Città del Vaticano, che regola i rapporti tra le due istituzioni. L’obiettivo è realizzare un affiancamento ed eventuale compartecipazione agli eventi ed altre iniziative che si organizzeranno in occasione del Giubileo 2025.