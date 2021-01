GIUNTA ABRUZZO: EMERGENZA COVID E RILANCIO TESSUTO ECONOMICO, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – Si è riunita oggi, in seduta straordinaria, a margine dei lavori del consiglio, la giunta regionale presieduta da Marco Marsilio.

Riprogrammate le economie del Fondo Sviluppo e coesione FSC (2014-2020) per la realizzazione di attività strettamente collegate e funzionali al superamento dell’emergenza Covid-19 ed al rilancio del tessuto economico sociale.

In particolare, il provvedimento si riferisce ad attività conseguenti all’accordo istituzionale sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale a luglio 2020, quelle correlate all’adozione del nuovo Piano di Sviluppo e Coesione (PSC), oltre a quelle legate alla nuova Programmazione 2021-2027. A seguito della ricognizione, effettuata dal Servizio Programmazione Nazionale, le risorse individuate sono pari a un milione di euro derivante da economie accertate. Previste invece, con un diverso provvedimento, premialità anche in favore di personale non dipendente dalle Asl a cui viene riconosciuta l’eccezionale attività svolta dagli operatori nella gestione dell’emergenza epidemiologica per un importo totale di € 500.000,00.

Finanziati , inoltre, interventi nell’ambito dell’emergenza Covid-19 sulla politica trasportistica regionale. Queste le attività/opere finanziate per un importo totale di € 1.700.000,00: Carta Tuttotreno e gratuita per le Forze dell’ordine per l’anno 2021 ( € 700.000,00) ;integrazione tariffaria ferro/gomma per l’anno 2021 (€ 700.000,00); raccordo Ferroviario del Centro Smistamento Merci della Marsica (€ 300.000,00).

