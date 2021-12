GIUNTA ABRUZZO: FONDI PER AEROPORTO PARCO, NORME TRASPARENZA, AIUTI A MOROSI INCOLPEVOLI

L’AQUILA – Risorse del Decreto Crescita per interventi di adeguamento dell’Aeroporto dei parchi “Giuliana Tamburro” e Polo Logistico della Protezione Civile regionale di L’Aquila-Preturo, Carta dei servizi e norme sulla trasparenza in regione Abruzzo, tirocini formativi nelle biblioteche regionali, 264mila 533 euro per il fondo inquilini morosi incolpevoli.

Sono solo alcune delle misure prese oggi dalla giunta regionale riunita oggi pomeriggio all’Aquila

Su proposta del presidente Marco Marsilio sono state approvate le linee guida per la redazione della “Carta dei servizi” della Regione Abruzzo.

La legge sulla trasparenza, dispone l’obbligo di pubblicazione da parte delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, della Carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

Si è proceduto, poi, all’approvazione della ricognizione e della classificazione della portualità regionale, a seguito delle nuove modifiche normative statali intervenute per la gestione delle aree demaniali marittime e dei porti.

Sempre su proposta del presidente Marsilio, la Giunta ha deliberato un contributo di 100.000 euro al Comune di San Vito (Ch) per la realizzazione di opere a difesa del tratto di arenile in corrispondenza del molo di Gualdo.

La Giunta, con un provvedimento specifico, ha recepito le risultanze delle valutazioni effettuate dal Comitato Tecnico Regionale per lo Studio della Neve e delle Valanghe (CO.RE.NE.VA.) finalizzata alla redazione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanghe. La Giunta regionale ha istituito, inoltre, il “Catasto degli sbarramenti” degli invasi idrici minuiti di competenza regionale.

Su proposta dell’assessore Daniele D’Amario è stato approvato invece lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e l’Università degli Studi dell’Aquila per effettuare tirocini formativi nelle biblioteche regionali dell’Aquila, Pescara, Teramo e Chieti.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, ha aderito a una manifestazione di interesse mirata a raccogliere idee progettuali per interventi di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di Paesi terzi vittime, e potenziali vittime, di sfruttamento lavorativo.

Il programma – finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo-PON Inclusione – intende allargare gli ambiti di intervento già avviati sul territorio nazionale e regionale per la prevenzione del lavoro sommerso e contrasto al fenomeno del caporalato.

A tal proposito è stata approvata la scheda progettuale sintetica formulata in partenariato con le Regioni Lazio (Capofila), Marche, Molise e Toscana.

Su proposta del vicepresidente Emanuele Imprudente è stato approvato lo schema di protocollo di intesa, tra il Ministero della Transizione Ecologica e le Regioni Abruzzo, Marche e Umbria, per la condivisione di metodologie, strumenti e tecnologie a supporto dei processi di valutazione ambientale.

Nello specifico il protocollo d’intesa ha per oggetto una collaborazione tecnica finalizzata all’individuazione, condivisione e sperimentazione di criteri e metodologie tecnico-scientifiche, anche con il ricorso all’utilizzo di strumenti innovativi (IoT based) di supporto alle decisioni, nei processi di valutazione ambientale di competenza statale, regionale e comunale, di cui al D.Lgs.152/2006.

Infine, sempre su proposta del vicepresidente Emanuele Imprudente, è stato approvato il protocollo d’intesa per la gestione della specie “Canis Lupus” in aree antropizzate della Provincia dell’Aquila. Il protocollo, ha durata quinquennale.

Su proposta del presidente Marsilio, la Giunta ha dato attuazione all’Accordo tra il Presidente della Regione Abruzzo ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020 relativamente alla riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 (Decreto Crescita) per Interventi di adeguamento dell’Aeroporto dei parchi “Giuliana Tamburro” e Polo Logistico della Protezione Civile regionale di L’Aquila-Preturo alle esigenze derivanti dall’emergenza pandemica da Covid-19.

Disco verde alla proposta al Consiglio regionale di approvare il regolamento d’uso delle aree demaniali marittime portuali (nei porti o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale).

Su iniziativa dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, in merito alla vaccinazione anti HPV, ridefinita la strategia di offerta gratuita alle donne di 25 anni di età con relativa modifica al calendario vaccinale della Regione Abruzzo.

Sempre su proposta dell’assessore Verì, la Giunta ha preso atto ed ha approvato il “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE ABRUZZO 2019-2021-GESTIONE COVID 2020-2021”.

Su input dell’assessore Guido Liris, via libera al protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo e l’Agenzia delle Entrate per l’espletamento di attività di valutazione immobiliare.

Infine, approvata per l’annualità 2020, ai sensi del Decreto Interministeriale Infrastrutture e dei Trasporti -Economia e Finanze del 23 giugno 2020, la ripartizione della dotazione totale di 264mila 533 euro, assegnata alla Regione Abruzzo per l’annualità 2020 e destinata al Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, tra i Comuni ad alta tensione abitativa e Comuni capoluogo, stabilendo che i Comuni interessati, non appena perfezionati i bandi per l’individuazione dei soggetti beneficiari, dovranno provvedere a trasmettere al Servizio Edilizia Sociale la richiesta di erogazione supportata da idonea rendicontazione delle somme necessarie