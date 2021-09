GIUNTA ABRUZZO: FONDI PIANO NEVE, GRADUATORIE E ASSUNZIONI ASL, TUTTI I PROVVEDIMENTI

PESCARA – La Giunta regionale ha adottato una modifica parziale della delibera 718 del 17 novembre 2020 relativa al contributo finanziario a favore delle Province a supporto dell’attuazione del “Piano neve 2020/2021”.

Nello specifico, è stato impegnato l’importo complessivo di 728mila 780 euro ma è stata liquidata la somma di 364mila 390 euro in favore delle Province abruzzesi (91mila 97 euro 50 centesimi per ciascuna Provincia), quale primo acconto del 50 per cento del beneficio assegnato. La restante somma, nel limite del 50 per cento, sarà liquidata successivamente all’invio al Servizio “Infrastrutture” della rendicontazione delle spese sostenute.

La Giunta regionale ha, inoltre, fornito alle Aziende sanitarie della Regione gli indirizzi operativi finalizzati all’utilizzo delle vigenti graduatorie concorsuali approvate da ASL extraregionali. In sostanza, saranno possibili assunzioni a tempo indeterminato dei candidati idonei attualmente in servizio, a tempo determinato, nelle ASL regionali, laddove collocati in posizione utile per lo scorrimento.

Questo sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, fermo restando l’applicazione del c.d. Decreto Madia, di recente prorogato fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, la facoltà da parte delle ASL della Regione Abruzzo di utilizzo di graduatorie concorsuali di ASL extraregionali, può essere esercitata solo per profili per i quali non sussistono graduatorie concorsuali valide approvate dalle ASL regionali, ovvero, nell’ipotesi in cui l’utilizzo delle stesse dovesse rivelarsi infruttuoso.

Si è provveduto, poi, a modificare e ad integrare le delibere n.296 e n. 297 dell’8 giugno 2020. Tale provvedimento trae origine dalla necessità di modificare le convenzioni tra la Regione Abruzzo ed il sistema dei Confidi regionale al fine di adeguarle alle condizioni del mercato del credito bancario che sono mutate soprattutto a causa della pandemia da COVID-19 che ha di fatto reso alcune previsioni convenzionali non più applicabili: i termini temporali prefissati non sono più attuali a causa delle restrizioni e delle chiusure delle attività imprenditoriali e vanno aggiornati; alcune previsioni convenzionali devono essere aggiornate per adeguare lo strumento finanziario delle garanzie alle suddette mutate condizioni di mercato.

Via libera all’aggiornamento della “Modulistica” e delle “Specifiche Tecniche e Guida Operativa per le Procedure di VIA, VA e VINCA” per l’attivazione delle procedure ambientali come la Valutazione di Impatto Ambientale, la Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., la Verifica Preliminare, la Verifica di Ottemperanza, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e la Valutazione di Incidenza.

Approvato il Protocollo d’Intesa tra l’Ente Parco Nazionale della Maiella e la Regione Abruzzo per la realizzazione di attività finalizzate al recupero e conservazione della trota mediterranea.

Riguardo al programma Par Fsc 2007-2013, (Linea di azione IV.1.1.a – Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del servizio idrico integrato, la Giunta regionale ha provveduto alla modifica dell’art. 4 “Condizioni specifiche ed obblighi” dello schema di atto di concessione. Pertanto, solo in via derogatoria e motivata, le stesse Società/ente possono avvalersi di professionisti esterni restando fermo che, in tale ipotesi, l’ammontare delle spese tecniche ammissibili per le attività previste deve essere compreso in una percentuale tra il 6 al 8%.